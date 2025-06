Scarlett: Una Mission Impossible per la bella (e letale) agente G.I.Joe

Dopo i volumi dedicati rispettivamente a Duke, Cobra Commander e Destro, saldaPress conclude la pubblicazione italiana della saga “Road to G.I.Joe“ con una storia incentrata sulla letale Scarlett, aggiungendo un importante tassello sulle origini della task force, ma anche sul nuovo Energon Universe: il progetto immaginato e coordinato da Robert Kirkman che riunisce in un’unica linea narrativa i personaggi dei Transformers e quelli dei G.I.JOE.

Shana “Scarlett” O’Hara accetta la missione più pericolosa della sua carriera: infiltrarsi nel potente clan Arashikage in Giappone, alla ricerca sia della sua ex partner Jinx, sia di un’arma devastante che potrebbe cambiare gli equilibri di potere del pianeta.

Kelly Thompson (Captain Marvel, Black Widow, Absolute Wonder Woman), sceneggiatrice a proprio agio con personaggi femminili potenti e strutturati, da un lato crea una trama cinematografica che mescola tra loro generi come l’Heist Movie e la Spy-Story d’azione alla Mission: Impossible, dall’altro offre un ritratto introspettivo di Scarlett.

Con un’ alternanza senza sosta di azione e colpi di scena, la Thompson riesce a equilibrare gli eventi narrati con le ragioni emotive che guidano le scelte dell’eroina, nonché il suo rapporto di sorellanza/sentimentale con Jinx su cui mantiene una certa ambiguità. La trama è suddivisa in tre capitoli principali (ovvero la missione di infiltrazione di Scarlett, un furto impossibile in una roccaforte hi-tech e il conseguente piano di fuga con battaglia per la sopravvivenza) che, grazie allo storytelling di Marco Ferrari, inanella una serie di sviluppi consequenziali che mostrano tanto la bravura del disegnatore italiano quanto l’abilità della sceneggiatrice nell’inserire al momento opportuno diversi spunti introspettivi.

Ferrari realizza con sicurezza tavole ad alto impatto di azione, ben congegnate per inquadrature, montaggio e piani sequenza che illustrano tutte le abilità speciali della protagonista.

Il risultato è una storia di puro intrattenimento, veloce e godibile da leggere.

Abbiamo parlato di:

Road to G.I.JOE: Scarlett

Kelly Thompson, Marco Ferrari

Traduzione di Chiara Balestri

saldaPress, 2025

128 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791254614211