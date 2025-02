SBE presenta “Tex – Terra senza legge”

Comunicato stampa

Per la collana dei Texoni arriva in libreria il 28 gennaio 2025, in veste completamente rinnovata, TEX. TERRA SENZA LEGGE, epica storia firmata da Claudio Nizzi e Alberto Giolitti.

Protagonista del racconto è Paul Morrison, che spadroneggia a Safford servendosi di biechi intermediari per mettere in piedi un giro di attività criminali, come far attaccare diligenze e predare mandrie dagli Apaches Coyoteros, che ripaga con fucili e whisky. I pard, dopo aver fatto mordere la polvere ai pesci piccoli della banda, anche grazie a un aiuto inaspettato, risalgono la criminosa piramide fino a schiacciare la testa del serpente più velenoso. Così, tra inseguimenti, sparatorie, astuti tranelli e assedi in piena regola, Tex e compagni devono risolvere l’intricata matassa di loschi traffici che avvengono a Safford.

Il volume è arricchito dai testi Tanti grandi per il grande Tex di Sergio Bonelli, tratto da Tex Speciale# 2 del giugno 1989, So long, Alberto di Giovanni Ticci e dall’intervista ad Alberto Giolitti intitolata Lungo viaggio verso Tex.

Tex – Terra senza legge

Claudio Nizzi, Alberto Giolitti

Sergio Bonelli Editore, 2025

240 pagine, cartonato, bianco e nero – 27,00 €

ISBN: 9791256290468