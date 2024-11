Nella rete del fumetto: tra ritorni e novità, da “The Wormworld Saga” alle novità Mammaiuto

Benvenuti a questa terza puntata di Nella Rete del Fumetto, la rubrica quattordicinale de LoSpazioBianco dedicata al mondo dei webcomics.

News

Di seguito le principali novità degli ultimi quattordici giorni.

Webcomics return

Due attesi ritorni per il 2014: V!P e The Wormworld Saga.

V!P, il webcomic creato da Roberto Gallaurese e Ernest Yesterday, ritornerà con un secondo volume dopo una lunga pausa iniziata nel Dicembre del 2012. Gli autori, pochi mesi fa, hanno provato la strada del crowdfunding per una edizione cartacea di V!P – Atto primo riuscendo solo parzialmente (la somma richiesta di tremila euro non è stata raggiunta, però ai donatori sarà comunque data una copia). È stata, tuttavia, proprio l’attenzione e l’entusiasmo di questi ultimi mesi a convincere gli autori a ritornare sul web con un secondo volume che, come annunciato sul blog dedicato al webcomic: «sorprenderà tutti i lettori, dato il nuovo stile narrativo e, soprattutto, grafico che lo caratterizzerà. Vogliamo chiarire che “Very Important Powers” come lo conoscevate è stato chiuso nel Dicembre 2012; quello che ripartirà prossimamente sarà qualcosa di nuovo e, crediamo, imprevedibile, anche per chi ci segue da sempre».

Parole che non possono non generare entusiasmo data la già buona prova del primo volume che, se non l’avete già fatto, vi consigliamo di leggere a questo link.

Pochi giorni fa, inoltre, Daniel Lieske autore di The Wormworld Saga (potete leggere una recente intervista qui) ha annunciato la pubblicazione di due nuovi capitoli (il sesto e il settimo) nel 2014.

Come ha spiegato l’autore sul suo blog , il webcomic era fermo dal mese di Marzo per motivi economici risolti dalla sottoscrizione di un contratto con l’editore francese Dupuis, che pubblicherà una edizione cartacea del webcomic per il mercato del proprio paese (la seconda edizione cartacea dopo quella della casa editrice tedesca TokyoPop Gmbh)

Webcomics a stelle e strisce

Come già vi avevamo annunciato nella precedente puntata della rubrica, il prossimo lavoro del pluripremiato Jeff Smith (Bone, Rasl) sarà un webcomic intitolato Tuki Save the Humans. La storia racconterà, riprendendo in parte i toni di Bone, il capolavoro dell’artista statunitense, dell’avventuroso viaggio del primo uomo primitivo che lasciò l’Africa due milioni di anni fa.

Come si evince dalla recente intervista che Smith ha concesso a newsarama, Tuki Save The Humans sarà completamente gratuito e potrete leggerlo sul sito Boneville.com. Il formato sarà orizzontale, a colori e organizzato in stagioni: dal 1° Novembre ogni giorno, per cinque settimane, ci sarà una pubblicazione; seguiranno poi due mesi di stop e infine altre cinque settimane con pubblicazioni giornaliere.

La casa editrice Edgar Rice Burroughs Inc, fondata dal celebre scrittore statunitense e oggi gestita dai suoi discendenti, ha deciso di dare a sei dei suoi principali titoli (Tarzan, Pellucidar, The Eternal Savage, Carson of Venus, The Cave Girl e The War Chief) una nuova vita editoriale attraverso il web, continuando a coinvolgere grandi firme come Roy Thomas, Chuck Dixon e Tom Grindberg.

Sul sito della casa editrice sono disponibili alcune pagine gratuitamente, mentre l’abbonamento mensile alle sei serie costa in totale 1.99$.

Rusty dogs

Pasquale Frisenda è uno dei massimi artisti italiani, sul suo curriculum vi sono titoli come Ken Parker, Magico Vento, Tex, una breve storia per il numero 5 del Dylan Dog Color Fest e un Gran Guinigi a conferma e consacrazione della sua bravura. È dunque pienamente comprensibile l’emozione con cui Emiliano Longobardi, creatore e sceneggiatore di Rusty Dogs, uno dei migliori webcomic italiani, ha annunciato che Frisenda presterà le proprie matite alla sua creatura. Potete leggere l’annuncio qui.

Inoltre allo staff di Rusty dogs si aggiungerà presto un altro bravo disegnatore: Fabrizio des Dorides, esordito su John Doe#17 – Questa lunga storia d’amore nel 2012, ha collaborato inoltre con Villain Comics.

Nuove uscite

Di seguito vi segnaliamo le webseries che hanno fatto il loro esordio negli ultimi quattordici giorni e che vi consigliamo di tener d’occhio.

Le ultime due settimane sono state ricche di nuove uscite, fra queste vi segnaliamo Storia di un burattino di Lelio Bonaccorso, i cui primi due episodi sono apparsi su verticalismi.it. Con grande abilità grafica e narrativa, l’autore ci racconta una storia drammaticamente vicina alle prime pagine dei giornali di questi ultimi giorni: il viaggio del piccolo Kalhem verso Lampedusa e l’Italia.

Bonaccorso ha in curriculum diverse interessanti pubblicazioni cartacee come i volumi Peppino Impastato – Giullare contro la mafia, Que viva el Che Guevara e Gli ultimi giorni di Marco Pantani, tutti realizzati in collaborazione con lo sceneggiatore Marco Rizzo; l’autore messinese ha inoltre collaborato con Marvel (Fear itself the homefront#2) e Dc/Vertigo (The Unexpected).

Online potete invece trovare le sue tavole per il quinto episodio di Rusty dogs, intitolato La paura del buio.

Il gruppo Pee Show dà inizio alle sue pubblicazioni con l’episodio L’ospite inatteso della serie Devocacare. La storia è scritta e disegnata da Prenzy al secolo Francesco Chiappare (Violent Hill#8 e King’s War), una storia decisamente fuori dagli schemi, graficamente valida e divertente che lascia ben sperare nella futura produzione di questo collettivo.

Nosferatu al giro d’Italia è il frutto della collaborazione tra Matteo Gallo e Federico Ciacci. La storia, già apparsa sotto forma di racconto a gennaio sul blog karemaski.com, consta di sette tavole, arricchite dai disegni di Federico Ciacci il cui stile ben si sposa con la scrittura surreale e grottesca del suo collega.

Intervista a Giorgio Trinchero per L’abominevole Charles Christopher

Il collettivo Mammaiuto non smette di far parlare di sé, questa volta ospitando sulle proprie pagine il webcomic The abominable Charles Christopher di Karl Kerschl, autore vincitore del premio Eisner Award nel 2011 nella categoria “best digital comic”. Per l’occasione abbiamo rivolto qualche domanda a Giorgio Trinchero.

Come è nata la collaborazione con Karl Kerschl?

Alessio Ravazzani (Storie di R.A.) segue Abominable da diversi anni, è stata sua l’idea di contattare l’autore. Abbiamo scritto a Karl Kresh che ci ha risposto che sarebbe stato un piacere avere una versione italiana del suo fumetto (ci sono già versioni on line in molte lingue) e ha posto due semplici condizioni: che non ci fosse pubblicità nella pagina dove compariva la striscia, e che ci fosse sempre un link al suo sito. Condizioni che coincidono perfettamente con la politica mammaiuto.

Come presenteresti a un lettore L’abominevole Charles Christopher?

Le avventure di un cucciolo di sasquatch in una foresta con animali che fanno feste dove bevono troppo e hanno problemi di coppia. La serie è iniziata nel 2007, e nel 2011 ha vinto l’Eisner Awards come miglior webcomic. Io trovo che abbia il ritmo della striscia classica, un efficace umorismo delicato, il respiro del grande romanzo d’avventura e un disegno realistico sontuoso, abbacinante.

Sarà riproposto integralmente? E con quale cadenza?

Lo riproporremo integralmente, inizieremo con tre strisce alla settimana, per fare assuefare i lettori più velocemente, poi andremo verso la periodicità del sito di Karl, una a settimana.

Sono in cantiere altre collaborazioni con autori stranieri?

Niente di definito per ora, ma abbiamo appena scatenato una talent scout poliglotta alla ricerca di webcomic tedeschi e in lingua inglese… speriamo che trovi qualcosa di buono!

Ti ringraziamo per la tua disponibilità

Segnalazioni

Di seguito vi elenchiamo alcuni dei webcomic pubblicati tra il primo e il quindici ottobre di cui vi consigliamo la lettura, nuovi episodi di serie già avviate o storie singole.

Pato Etico Pato Logico – La ricerca del senso comune

Christian Mirra (Quella notte alla diaz, La Smorfia) è autore di questa strip trisettimanale caratterizzata da una forte satira politica e sociale. La strip ha come protagonisti due paperi dal carattere opposto: l’uno impegnato in mille battaglie (e mode) etiche, l’altro caratterizzato da una logica individualista e prevaricatrice. Le strisce sono spesso strutturate come dei cicli tematici, come ad esempio quello pubblicato negli ultimi quattordici giorni La ricerca del senso comune o quello pubblicato in precedenza col titolo Pato Etico al potere!. A breve, qui su LoSpazioBianco, potrete leggere un’intervista all’autore.

Circo di Namtas #7 – Pure Immagination

Circo di Namtas, primo webcomic di Daniela Giubellini, è una delle webseries più interessanti fra quelle proposte dal portale verticalismi. L’autrice, infatti, un episodio dopo l’altro, sta costruendo una trama affascinante, valorizzata dai disegni e dal sapiente uso dei colori che contribuisce in maniera determinante nel creare l’atmosfera goth del fumetto.

Gud – Con i #5Blogger a Treviso, 2013 il ritorno.

Un nuovo viaggio a fumetti con Daniele Bonomo, in arte Gud. In questo ottavo viaggio, l’autore ci racconta la sua recente visita a Treviso in occasione del Treviso Comics Book Festival, in compagnia di Mauro Uzzeo, Andrea Longhi, Paolo Campana e Roberto Recchioni. Il racconto di Bonomo è come al solito divertente, intelligente nella sua semplicità e, caratteristica preziosa, delicato. L’ultimo libro di Gud è stato pubblicato da Tunuè con il titolo Tutti Possono Fare Fumetti, di cui presto vi proporremo una recensione.

Teknosauri.AC

Continua l’appuntamento settimanale (ogni lunedì) con la simpatica webstrip opera di Davide Zamberlan,ambientata in uno studio grafico – un po’ sul modello della celebre strip Dilbert di Scott Adams – popolato però da animali prestorici, in cui l’autore racconta l’animata vita d’ufficio della KK Service. In basso una delle prime strip.

Nella rete del fumetto ritorna con una nuova puntata tra quattordici giorni.

Fra sette giorni potrete leggere la nostra intervista a Lucio Staiano, creatore del portale Shockdom.

Intanto, se va la siete persa, potete leggere l’intervista a Mario Lucio Falcone, autore del libro Webcomics. Piccolo manuale del fumetto on-line.

