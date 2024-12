“Occhi di luna”: la fuga (im)possibile

Lungo le vie deserte di una città notturna che sembra sbucata dai quadri di De Chirico o dal Poema a fumetti di Dino Buzzati si muove una coppia di fidanzati tratteggiata con le linee morbide e distorte del fumetto underground. I due innamorati sono alla ricerca di un rifugio appartato, ma tutto sembra cospirare contro di loro: la città, il mondo, la natura stessa continuano a spiarli sotto forma di presenze mute e inquietanti, e ne seguono le mosse come per rubare i loro segreti.

Davanti all’ostinato voyeurismo dell’esistenza, avido di bellezza o solo schiavo del desiderio della sua rappresentazione, ai due non resta che una via di fuga: salire sulla luna. Ma è la soluzione migliore, ed esiste davvero uno spazio libero dagli occhi degli altri?

Occhi di luna è un fumetto autoprodotto, scritto e illustrato da Lorenzo Marinucci, autore dal segno duttile e immaginativo che sembra trovare origine nella scena alternativa – da Andrea Pazienza a Peter Bagge, Basil Wolverton e chissà quanti altri – ma che riesce qui a lasciarne da parte le tendenze più (auto)distruttive per soffermarsi su un racconto pacato, dolcemente indefinito, surreale, sorretto da profondi neri e azzeccati lampi di colore, e che dona un’idea di romanticismo molto umano nella sua semplicità. Novelli “fidanzatini di Peynet”, i suoi eroi percorrono placidi un viaggio onirico dai piacevoli tratti di realismo che forse è metafora di ogni storia d’amore, sempre in bilico tra quotidianità e magia.





Il racconto si snoda in appena 16 pagine, ma contiene tutti gli elementi che rendono una storia piacevole. Non ci è dato sapere cosa si nasconda dietro gli occhi che spiano: si può solo cercare di riempire i vuoti con l’immaginazione, le ipotesi e con speranze e paure. Ma proprio tale mancanza di certezze invece di togliere aggiunge, lasciando al lettore la possibilità di completare il racconto e rendendolo virtualmente infinito in forma e significato.

Un buon lavoro di Lorenzo Marinucci, che ci piacerebbe rivedere in attività con un progetto di più ampio respiro.

Abbiamo parlato di:

Occhi di luna

Lorenzo Marinucci

Autoproduzione, 2024

22 pagine, spillato, bianco e nero e colore, – 7,00 €