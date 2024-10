NPE presenta le opere di Franco Caprioli con protagonista il mare

Comunicato stampa

Nella vasta ed eclettica produzione artistica di Franco Caprioli, un grande protagonista è il mare. Non a caso, l’autore viene da sempre definito “il poeta del mare”. La forte passione per esso e la profonda conoscenza al riguardo, hanno fatto sì che Caprioli desse vita a numerose storie marine di incredibile fascino.

Edizioni NPE ne ha raccolto dieci esempi nel volume Letteratura di mare. Una corposa pubblicazione con le opere a fumetti realizzate da Caprioli all’apice della sua carriera. Le prime nove presenti al suo interno, apparvero in origine su Il Giornalino tra il 1970 e il 1973, mentre la decima fu pubblicata originariamente dall’editore Passenger Press nel 2016.

Pagine che spaziano dall’ambientazione moderna a quella storica, passando per l’adattamento di opere letterarie di autori come Mark Twain ed Edgar Allan Poe.

La particolarità di questa pubblicazione è data due singolari scelte: quella di riprodurre le tavole retro-colorate originali con i colori stesi dallo stesso Franco Caprioli, e l’utilizzo dei testi scritti a mano dal maestro nei balloon.

Una perla del fumetto classico italiano, con i testi delle storie a firma di tre grandi autori della Nona Arte: Alfredo Castelli, Mario Basari e Renata Gelardini. Il volume è corredato da una prefazione di David Padovani.

Letteratura di mare

Franco Caprioli

Edizioni NPE, 2024

176 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788836272570

In libreria e fumetteria dal 18 ottobre 2024