Letture in breve #36

Absolute Superman #1 di Jason Aaron, Rafa Sandoval, Ulises Areola (Panini Comic, 2025)

Nell’operazione Absolute Universe, il compito più difficile era quello di Jason Aaron: reinventare una icona unica nel suo genere, ovvero Superman. Nel farlo, lo scrittore adotta scelta radicali, andando a cambiare ogni elemento della mitologia del personaggio: i genitori di Kal-El non fanno parte dell’Elite Scientifica di Krypton, bensì sono agricoltori e minatori che avversano lo sfruttamento indiscriminato del pianeta; Kal non arriva sulla terra da neonato ma molto più tardi, e probabilmente non ha mai conosciuto nè il Kansas nè i Kent, ma si aggira tra Africa e Sud America per contrastare multinazionali che depredano le risorse naturali e opprimono le popolazioni locali. Un manifesto di intenti piuttosto chiaro, quello di lasciare Superman come eroe che combatte per i più deboli, ma calato in un contesto più realistico e simile a quello in cui viviamo, in cui la terra e i lavoratori sono vessati e calpestati. Ma abbiamo anche un Superman più giovane, più cupo e rabbioso, meno in controllo dei suoi poteri ma sempre attento a non fare del male a nessuno. Dei primi tre titoli Absolute, forse il più radicale e il più delicato, ma anche il più ricco di potenziale. Alle matite, Rafa Sandoval (completato dalle matite cupe e intense di Ulises Areola) offre una delle sue prove migliori di sempre: attento ai dettagli, alle espressioni dei personaggi, dinamico nei combattimenti e sempre pronto a definire volumetrie esatte nei momenti più iconici, il suo stile realistico e supereroico insieme completa una riscrittura intensa e senza compromessi.

Emilio Cirri