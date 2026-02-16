Le novità animate dall’EFM, Supergirl e l’effetto Krypto

Animazione all’European Film Market

All’annuale rassegna che, mentre scriviamo queste righe, si sta svolgendo a Berlino, come sempre un grande spazio è dedicato ai progetti di animazione che vedremo prossimamente nelle sale cinematografiche.

Il ruolo da protagonista quest’anno sembra lo abbia conquistato la francese Goodfellas Animation, che darà il via alle vendite di un trio di film d’animazione, presentando agli acquirenti Lucy Lost diretto da Olivier Clert.

Adattamento del romanzo Listen to the Moon dello scrittore di War Horse (anche questo diventato un film diretto da Steven Spielberg) Michael Morpurgo, la pellicola ruota attorno alla figura principale della misteriosa undicenne Lucy, la cui capacità di avere visioni che nessun altro può vedere suscita sospetti nel tranquillo villaggio di pescatori che chiama casa. Quando Lucy incontra la sua amica immaginaria segreta Milly, intraprendono insieme una magica ricerca per scoprire le sue vere origini.

Il film è prodotto dalla Xilam Films di Marc du Pontavice, che ha riscosso successo con il film d’animazione candidato all’Oscar I Lost My Body.

La stessa società presenterà anche Treasure Trekkers, uno spin-off della popolare serie animata in CGI ispirata alla popolare serie di libri per bambini di J.S. Friedman Le valigie di Maurice.

Il regista Kevin Munroe ha riunito un cast vocale di alto profilo con Alan Cumming, Jack Mcbrayer, Greg Cipes, Tara Strong, Meredith Bull e John DiMaggio.

Come la serie originale da cui è tratta, anche in questo caso l’animazione è in CGI, mentre la caratterizzazione originale è stata rielaborata. È già disponibile un fumetto tratto dal nuovo lungometraggio, che ruota attorno a una scimmietta di 12 anni chiamata MIP che lotta per trovare il suo posto in un mondo dominato da gatti e roditori. Una mappa magica la conduce in una pericolosa ricerca delle sue radici nella lontana terra di Empathra, un viaggio che le insegnerà che la gentilezza è un superpotere.

La società The Playmaker invece ha lanciato le vendite internazionali del film d’animazione The Unicorn That Said No, di cui ha presentato un teaser in anteprima durante l’evento. Warner Bros. distribuirà il film in Germania nel quarto trimestre di quest’anno.

Il film è basato sul bestseller per bambini scritto da Marc-Uwe Kling, con illustrazioni di Astrid Henn e narra della nascita di un dolce unicorno. Ma anche se tutti lo amano molto e lo nutrono costantemente con un dolce trifoglio portafortuna, la piccola creatura non si comporta affatto come un unicorno. Continua a dire di no, così la sua famiglia lo chiama semplicemente uNOcorn.

Il film sarà diretto da Studio Soi e Kling. È prodotto da Uwe Schott e Nicole Kellerhals presso X-Filme Creative Pool con Studio Soi e Steffen Schier, Margret Mackuth e Julia Hayungs presso Warner Bros. Film Productions Germany.

Altro progetto interessante è il lungometraggio d’animazione Zac Power, che ha debuttato sul mercato internazionale grazie a Studio 100 Film che ne ha avviato ufficialmente le vendite internazionali e presentato il progetto per la prima volta agli acquirenti, segnando una tappa fondamentale nel percorso del film da una nota proprietà intellettuale letteraria a una proprietà cinematografica globale.

Come parte del suo debutto sul mercato, Zac Power ha visto la presentazione in anteprima del suo teaser trailer in esclusiva per gli acquirenti a Berlino svelando un nuovo secondo teaser poster, offrendo una nuova prospettiva sull’entusiasmante avventura animata di spionaggio basata sulla popolarissima serie di libri, che ha venduto oltre 3,5 milioni di copie in Australia e Nuova Zelanda.

Supergirl

Come noto, nei giorni scorsi Warner Bros. Discovery e Dc Studios hanno diffuso, in occasione dell’evento Puppybowl sul network Animal Planet, un nuovo spot di Supergirl, non molto dissimile in quanto a sequenze dal trailer di qualche settimana fa, fatta eccezione per le scene riguardanti Krypto.

Il supercane è, nuovamente, al centro della campagna promozionale da parte della divisione guidata da James Gunn, e la scelta di optare per il Puppybowl invece del consueto Superbowl (e di cui abbiamo parlato nella puntata precedente) si è dimostrata comunque efficace in termini di ascolti.

L’evento ha infatti raggiunto 15,3 milioni di spettatori su Animal Planet, Discovery, TBS, truTV, HBO Max e discovery+ durante la domenica del Super Bowl, secondo i dati resi noti da Warner Bros. Discovery.

Il programma, che rappresenta l’evento televisivo per le adozioni di cuccioli più longevo della TV, è stato il programma via cavo non sportivo più seguito della giornata nei principali segmenti demografici per adulti e ha registrato un aumento del 20% della copertura su base annua, segnando la sua migliore performance in otto anni.

In contemporanea con il nuovo spot, su Snapchat è ora disponibile una lente AR ufficiale di Krypto, che porta il fedele compagno canino di Supergirl direttamente negli scatti degli utenti.

La nuova lente AR, che promuove la pellicola con Milly Alcock, permette agli utenti di vivere il loro “appuntamento di gioco da sogno con i cuccioli”, mentre Krypto saltella giocosamente intorno in realtà aumentata. Che qualcuno sia un fan della DC o semplicemente adori gli adorabili cani digitali, questa lente offre un modo divertente per aggiungere un po’ di energia da cucciolo superpotente alle storie di Snapchat.

Nello stesso momento, i gadget e il merchandise collegato al simpatico cagnolino è comparso su DC Shop per la gioia degli appassionati.

Nel frattempo, sempre sul fronte del licensing, lo stilista londinese David Koma ha presentato la sua collezione pre-autunnale 2026 in collaborazione ufficiale con Warner Bros. Discovery: una linea supereroistica dallo stile chic ispirata a Supergirl.

La collezione fonde l’estetica da festa tipica di Koma con un abbigliamento eroico e potente con pantaloni a gamba larga, piumini corti con spalle esagerate e una palette di colori dominata dagli iconici cremisi e blu di Supergirl indossate dalla modella Yasmin Wijnaldum.

Prevista a ridosso dell’uscita del film con Milly Alcock, la collezione potrà essere acquistata su DavidKoma.com quando il film arriverà nei cinema e in IMAX.