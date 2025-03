Le novità Allagalla a Lucca Collezionando 2025

Comunicato stampa

Il 22 e il 23 marzo prossimi si svolgerà l’edizione 2025 di Lucca Collezionando e la casa editrice Allagalla sarà presente tra gli espositori con due nuovi volumi in uscita.

Il colonnello Caster’Bum e Piccolo Dente vol. 5 – Il cavaliere mascherato

di Claudio Nizzi e Lino Landolfi

Con questo quinto volume giunge alla conclusione l’edizione definitiva di tutte le storie della serie western comica Il colonnello Caster’Bum e Piccolo Dente scritte da Claudio Nizzi e disegnate da Lino Landolfi per il Giornalino, che ha appassionato e divertito generazioni di lettori. Anche questo volume contiene sia le storie lunghe di Caster’Bum, sia le fulminanti tavole singole (ma qualche volta anche più lunghe) di Piccolo Dente. Tra queste pagine ci sono tutti gli ultimi episodi di Caster’Bum, serie conclusasi nel 1977 per lasciare spazio allo spin-off Piccolo Dente e Occhi di Luna. Si tratta di un’unica storia divisa in vari episodi, in uno dei quali l’ufficiale “buono” di Fort Okay si inventa un’identità segreta, il Cavaliere Mascherato che dà il titolo a questo volume, per contenere le sempre più crudeli iniziative del colonnello. Le ispirazioni sono celebri: da Zorro a Lone Ranger al nostrano Maschera Nera. Arricchisce il volume un approfondimento di Gabriele Gimmelli sul western comico al cinema.

256 pagine, cartonato, colori – 40,00 €

ISBN: 9788896457832