Le inquietanti e letali risate animate del Joker

Nel 1992, la serie animata di Batman entrò nelle case di milioni di spettatori generando un seguito e un successo immediato. Elemento di forza dello show fu una impostazione adulta che guardava agli adattamenti cinematografici sull’uomo pipistrello all’epoca più recenti, targati Tim Burton, con una decisa aderenza soprattutto per quanto riguardava i villains.

A colpire fin da subito fu soprattutto l’incarnazione animata del Joker, il cui debutto televisivo avvenne nell’episodio “Un piccolo favore”, nel quale la natura diabolica e inquietante del folle criminale viene evidenziata attraverso uno sconcertante e assurdo ricatto. Quella sinistra caratterizzazione si ripresenta anche in questo bel volume, che raccoglie al suo interno alcuni tra i migliori episodi della serie a fumetti basata sullo show animato, puntando in primis sulla figura del clown del crimine e sulla sua storica fidanzata e complice Harley Quinn, di cui è ospitata la prima storia a fumetti.

Attraverso i testi di Kelley Puckett, Paul Dini e Bruce Timm, il Joker della serie animata rivive su carta in tutta la sua anarchica pazzia con piani assurdi e mortali sempre fermati dal pipistrello, ma anche con storie quali “Risate dopo mezzanotte”, scritta da Dini e disegnata da un ottimo John Byrne coadiuvato alle chine da Rick Burchett, in cui osserviamo una “normale” serata dal punto di vista del criminale.

A evidenziare ancora di più la caratterizzazione del personaggio è il team grafico, tra cui svettano Mike Parobeck, capace di rimanere fedele allo spirito della serie animata con tavole plastiche e dinamiche, e Kevin Altieri, che con “…Cosa farai l’ultimo dell’anno?”, realizza un Joker dai ghigni malefici e oscuri, grazie anche a un intelligente uso dei colori.

Joker – La serie animata è un volume che ci aiuta a riscoprire la bellezza di uno show che non ha mai perso il suo appeal con il passare degli anni, fornendo al tempo stesso una versione dell’iconico villain che non si fa dimenticare.

Abbiamo parlato di:

Joker – La serie animata

Paul Dini, Kelley Buckett, Bruce Timm, John Byrne, Mike Parobeck, Kevin Altieri

Panini Comics, 2025

280 pagine, Cartonato, colori, 33 €

ISBN: 9791221923568