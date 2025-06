La coscienza di Superman, Ironheart tra tecnologia e magia

Superman

Il nuovo trailer ufficiale di Superman diffuso nei giorni scorsi ha dato il via all’ultima fase della campagna promozionale del film DC Studios che, comunque, è già molto avanti in quanto a iniziative, merchandise ed eventi.

In questo nuovo trailer l’aspetto più interessante è certamente quello iniziale, in cui Clark Kent (David Corenswet) concede alla fidanzata Lois Lane (Rachel Brosnahan) un’esclusiva intervista con il suo alter ego. Un’intervista che si trasforma in un acceso confronto, evidenziando non solo la caratterizzazione che l’attrice vuole dare al suo personaggio, ovvero una giornalista tutta d’un pezzo capace di non farsi influenzare addirittura dal proprio boyfriend, ma un vivido e moderno ritratto che il regista e sceneggiatore James Gunn vuole dare dell’uomo d’acciaio.

Il Superman interpretato da Corenswet appare come una persona sicura di ciò che è giusto e sbagliato, il quale deve fare i conti però con un mondo che cerca di mettere la sua bontà sotto una luce diversa. Un aspetto questo che, in primis, ha un valore estremamente politico, in quanto nel trailer viene accennato al fatto che il segretario alla Difesa Rick Flag Sr. (Frank Grillo) vuole mettere le azioni dell’eroe DC Comics sotto esame, evidenziando come salvare vite sia qualcosa di più complicato e, soprattutto, lontano da cinici interessi se visto con gli occhi della politica.

Già questo elemento riassume il cardine del lavoro di Gunn, che come al solito conferma di essere persona intelligente che non solo conosce i personaggi a cui lavora, ma riesce a traghettarli nel mondo moderno fornendo così al pubblico nuovi punti di vista, senza abusare di topos visti e rivisti in passato.

Oltre a questo, il trailer mette in risalto, nuovamente, l’ambientazione della pellicola, che oltre a evidenziare ancora una volta il fatto che lo spettatore si troverà davanti a un universo già definito, suggerisce una struttura narrativa molto particolare e decisamente inedita rispetto ai precedenti adattamenti sul personaggio.

Le varie sequenze che si susseguono nel filmato pare riguardino un lasso di tempo piuttosto lungo, fattore questo che sarà presente anche in I Fantastici Quattro – Gli Inizi, che stando a indiscrezioni dovrebbe racchiudere eventi di un anno.

Probabilmente questa scelta è dipesa dal volere fornire al pubblico un approccio decisamente differente rispetto al passato, e al tempo stesso racchiudere una evoluzione della percezione della figura di Superman da parte della gente comune all’interno del film, che sia in qualche modo costruita attraverso diverse situazioni ed episodi, per poi scaturire nel terzo atto.

Infine, la figura di Lex Luthor (Nicholas Hoult), così come quella di Lois Lane, viene caratterizzata con una singola frase che racchiude tutte le motivazioni dell’odio del villain nei confronti di Superman, dandoci il ritratto di un criminale inflessibile e determinato.

Ironheart

A ormai cinque anni dall’annuncio ufficiale e a tre dalla conclusione della lavorazione, nei giorni scorsi è finalmente stato diffuso online il teaser trailer ufficiale di Ironheart, la nuova serie Disney Plus il cui debutto è previsto per il prossimo mese. Nel frattempo, il personaggio di Riri Williams (Dominique Thorne) ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe proprio tre anni fa in Black Panther: Wakanda Forever.

La serie, quindi, arriva dopo una lunghissima gestazione, dovuta principalmente agli sconvolgimenti che hanno riguardato la sezione sviluppo dei Marvel Studios, passata attraverso una completa ristrutturazione per risolvere i vari problemi che avevano afflitto alcune produzioni. Dopo Agatha All Along e soprattutto Daredevil: Born Again, il rilancio di Marvel Television pare avere preso forma e Ironheart da questo punto di vista è una scommessa che va vinta, per cementare la ritrovata stabilità della major.

La missione non sarà delle più semplici, in quanto, come già detto, sono passati diversi anni dall’introduzione del personaggio di Riri Williams, e bisognerà presentare al pubblico una storia abbastanza attraente per riuscire a destare interesse verso una eroina che, nella sua versione a fumetti, non ha mai riscontrato molte simpatie tra i lettori. Il compito quindi sarà quello di invertire i fattori, e gli ingredienti intravisti nel trailer già destano qualche curiosità, soprattutto per il mix tra tecnologia e soprannaturale.

La serie, infatti, come si evince dal filmato, presenterà nel Marvel Cinematic Universe uno dei villain più interessanti degli ultimi anni, ovvero The Hood.

La presenza del’alter ego di Parker Robbins, criminale da strada dotato di una cappa magica, mette quindi in campo una interessante mistura di fattori, oltre a delineare una strana relazione tra Riri e il villain che sottolinea una ambiguità di fondo che dovrà essere scoperta guardando lo show nella sua interezza.