James Gunn: “Creature Commando una introduzione soft al DC Universe”

Intervistato da Variety, il regista e capo dei DC Studios James Gunn ha parlato di Creature Commando, lo show di animazione HBO Max che ha debuttato da poco e che segna il primo tassello del nuovo DC Universe, che Gunn ha evidenziato essere una “introduzione soft”.

Mi piaceva semplicemente l’idea di un’introduzione soft al nostro universo in cui esistono metaumani, mostri, magia ed esistono situazioni politiche incredibilmente complicate. E vediamo com’è il mondo del DCU attraverso una prospettiva animata in cui creare un campo di battaglia costa tanto quanto creare una cucina, beh, non esattamente, ma non così diverso come sarebbe in un film.

Il regista ha sottolineato come il lavorare nell’animazione gli abbia dato la libertà di rendere lo show violento e sessuale come qualsiasi cosa abbia fatto in un live action. Il personaggio del dottor Phosphorus (nella versione originale con la voce di Alan Tudyk) non ci pensa due volte a usare la propria pelle radioattiva per sciogliere la faccia dei suoi nemici, e più personaggi si spogliano per avere rapporti sessuali. Ma Gunn ci ha tenuto a specificare che questo tipo di “eccitante” superamento dei limiti non farà parte di ogni progetto dei DC Studios.