Imperial: un thriller politico nel silenzio dello spazio

Sono passati 20 anni da quando, con Annihilation, la Casa delle Idee riportò sotto i riflettori gli eroi cosmici e, soprattutto, tutta quella parte di un universo che, nel corso degli anni, era stato spesso dimenticato e messo in disparte. Da allora, il lato cosmico della casa editrice ha continuato ad esistere con alterne fortune e differenti autori, perdendo pian piano quell’aura di interesse e di fascino che aveva riconquistato i lettori grazie al lavoro di autori quali, ad esempio, Dan Abnett e Andy Lanning.

Ora, la Marvel affida a Jonathan Hickman, diventato negli ultimi tempi un vero e proprio “deus ex machina” grazie al rilancio degli X-Men e dell’Universo Ultimate, il compito di ristrutturare quell’importante porzione dell’Universo Marvel, attraverso una saga che si poggia su una struttura narrativa classica, ovvero quella del complotto politico, ripescando al tempo stesso elementi del passato recente, come Planet Hulk.

Lo sceneggiatore, infatti, tesse i fili del suo “world building” riportando l’alter ego di Bruce Banner nello spazio in seguito alla misteriosa morte del figlio, Hiro-Kala, sovrano della nuova Sakaar, ora in preda a lotte intestine. Da qui, l’autore inizia a delineare una trama con elementi tipici del genere giallo che mette il lettore di fronte a un intrigo di più vaste proporzioni che ha colpito i sovrani i regnanti di altri Imperi galattici.

Nel corso dei primi quattro capitoli di questo albo, Hickman dimostra una decisa dimestichezza nel delineare un quadro narrativo generale, dando quindi un forte slancio al lato spaziale e fornendo l’impressione di avere ripristinato una sorta di “sense of wonder” che sembrava oramai perduto, soprattutto grazie a una buona conoscenza dei personaggi utilizzati. Questo nonostante sia da sottolineare il piccolo difetto del riprendere Hulk senza fare cenno all’attuale status del Golia Verde sulla testata scritta dal collega Philip Kennedy Johnson, una pecca di continuity che si può perdonare.

Ad affiancarlo, nel comparto grafico, la coppia Iban Coello e Federico Vicentini i quali, coadiuvati dai vivi colori di Federico Blee, realizzano delle tavole dettagliate che emergono anche grazie all’utilizzo incisivo delle splash page, una delle quali in particolare riveste un forte impatto drammatico.

Un inizio promettente, che riporta finalmente il lato cosmico all’attenzione che meritava da tempo, confermando la centralità acquisita da Hickman all’interno della Casa delle Idee.

Abbiamo parlato di:

Imperial #1

Jonathan Hickman, Federico Vicentini, Iban Coello, Federico Blee

Traduzione di Giuseppe Guidi

Panini Comics, 2025

56 pagine, spillato, colori – 6,00 €