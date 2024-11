Il Sergente Rock di Guadagnino e Craig

Sgt. Rock

Dopo voci insistenti che circolavano già da qualche tempo, nei giorni scorsi è arrivata la notizia che il regista Luca Guadagnino e l’attore Daniel Craig sono coinvolti nell’adattamento cinematografico di Sgt. Rock

Il progetto non ha ancora una ufficializzazione formale (DC Studios difatti non ha commentato la notizia) e il tutto appare al momento ancora abbastanza fumoso, soprattutto per quanto riguarda la collocazione di questo film nel programma stilato da James Gunn, anche se sembra molto probabile che il lungometraggio possa essere alla fine uno standalone scollegato dal DC Universe ufficiale.

Quello che appare certo è come Sgt. Rock sia l’ennesimo progetto che, in pochi mesi, vede coinvolto il regista italiano. Guadagnino è molto apprezzato negli Stati Uniti (un pò meno in Italia), e ha proprio in questi giorni in uscita limitata il suo nuovo film, Queer, che vede proprio protagonista l’ex 007. Al momento, il regista è impegnato nella regia di After the Hunt con Julia Roberts e prossimamente dovrebbe anche dirigere una nuova versione di American Psycho per la Lionsgate.

Secondo indiscrezioni, Sgt. Rock dovrebbe essere proprio il suo prossimo film in ordine di tempo, quindi è probabile che nelle prossime settimane vi sia una accelerazione decisa nella produzione del progetto. Quello che lascia dubbiosi è se Guadagnino sia la persona adatta per dirigere un adattamento del genere. Il regista ha dalla sua una notevole tecnica, come hanno ampiamente dimostrato le sequenze delle partite di tennis nel recente Challengers, ma molte volte non la sa legare a una visione narrativa abbastanza coinvolgente, un elemento questo visibile anche nel bel film con Zendaya, tenuto in piedi in parte proprio dal talento dell’attrice.

Un fattore questo che si farebbe subito notare in un lungometraggio come Sgt. Rock, i cui fumetti avevano sì un elemento bellico preponderante, ma in cui era anche il lato umano a primeggiare.

E’ ancora presto comunque per avere una posizione netta su questo progetto, proprio per via dell’ìnaspettato coinvolgimento del regista, il quale potrebbe sorprendere così come deludere viste le reazioni di amore/odio che di solito suscitano i suoi film.

Crown Publishing e i franchise DC Comics

La casa editrice americana Crown Publishing ha acquisito, nei giorni scorsi, i diritti mondiali per un libro in uscita scritto da Tatiana Siegel, direttrice esecutiva della sezione film e media di Variety, che copre la storia dei franchise cinematografico basati sui personaggi DC Comics. Il libro offrirà una storia completa, con dietro le quinte, di uno dei franchise di supereroi più leggendari, drammatici e di successo nella storia di Hollywood, da George Reeves a David Corenswet.

La direttrice di Crown Publishing, Aubrey Martinson, guiderà il progetto per la casa editrice, che ha prodotto best-seller come “Becoming” di Michelle Obama e “Greenlights” dell’attore Matthew McConaughey.