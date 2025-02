I primi passi di Supergirl, Capitan America tra spot e Hulk giganti

Supergirl: Woman of Tomorrow

Con la diffusione della prima immagine dal set, che mostra una Milly Alcock di spalle nei panni della ragazza d’acciaio, i DC Studios hanno ufficialmente dato il via al loro secondo progetto cinematografico facente parte del DC Universe. Sulla scia dell’atteso Superman, la major guidata da James Gunn punta così a rilanciare una eroina che, dopo la recente trasposizione televisiva, è protagonista di un adattamento cinematografico sul personaggio esattamente 40 anni dopo quello diretto da Jeannot Szwarc (scomparso proprio nei giorni scorsi) con protagonista Helen Slater, ricordato come un insuccesso di critica e pubblico.

La lavorazione della pellicola, che si sta svolgendo attualmente a Londra (ma riprese saranno effettuate anche in Islanda), è iniziata praticamente un anno dopo la prima audizione dell’attrice avvenuta sul set di Superman, elemento questo che ha prodotto numerose speculazioni sul fatto che Kara Zor-El possa difatti fare una sua prima apparizione proprio nel nuovo lungometraggio sul cugino, cosa però al momento mai confermata in maniera ufficiale dalla major, che giustamente tiene segreta la cosa, nel caso fosse vera.

Il progetto, che come già ripetuto molte volte segnerà una certa discontinuità inerente la caratterizzazione del personaggio (soprattutto per quanto concerne la recente serie televisiva targata The CW), riveste una certa importanza non solo perchè per la prima volta presenterà, relativamente a poco tempo di distanza, un altro membro della “Superman Family”, ma anche per la comparsa al suo interno del personaggio di Lobo, interpretato da Jason Momoa.

Lobo, come noto, non compare nel fumetto di Tom King su cui la pellicola diretta da Craig Gillespie è basata, e quindi l’apparizione del mercenario czarniano, così come l’attore che lo impersonerà, probabilmente accentuerà l’interesse verso il progetto.

Da questo punto di vista è alta la curiosità per vedere come Momoa assumerà il ruolo di Lobo dopo avere impersonato quello di Aquaman nel defunto DCEU, ma anche per quali ragioni sia stato deciso questo cameo.

Non è da escludere, infatti, che Supergirl: Woman of Tomorrow possa essere il viatico, come accaduto anche con i film Marvel Studios, per un prossimo film incentrato sull’alieno, che potrebbe già essere stato in qualche modo discusso nei precedenti incontri tra Momoa e Gunn, avvenuti nei mesi scorsi e pubblicizzati dall’attore con notevole entusiasmo.

Detto questo, sarà interessante vedere l’effetto della promozione di questo film nei prossimi mesi, e se l’effetto avuto dal recente trailer di Superman tra il pubblico si ripeterà anche con la ragazza d’acciaio.

Captain America: Brave New World

Continua incessante la campagna promozionale attorno alla pellicola Marvel Studios, forte anche delle stime ufficiali delle prevendite, che vedranno il film con Anthony Mackie debuttare con la solida cifra di 95 milioni di dollari.

Come già evidenziato nelle precedenti puntate di questa rubrica, la campagna marketing va avanti spedita grazie principalmente alle partnership ufficiali, tra cui quella di American Family Insurance, storica società privata americana che si concentra su assicurazioni sulla proprietà, danni e auto, e offre anche assicurazioni commerciali, sulla vita, sulla salute e sulla casa, nonché prodotti di investimento e di pianificazione pensionistica. Fondata quasi 100 anni fa, viene valutata dalla rivista Fortune con ricavi che vanno oltre i 9,5 miliardi di dollari. In questi giorni, American Insurance Family ha diffuso un simpatico spot, presentato in due versioni, in cui Anthony Mackie nelle vesti dell’eroe a stelle e strisce interviene durante l’inseguimento di un elicottero il quale urta la gru di un cantiere, facendo cadere degli oggetti su una abitazione civile, protetta però da una assicurazione della società.

Nel frattempo, la catena AMC Theaters continua a promuovere il film legandolo a speciali eventi, tra cui proiezioni in anteprima su schermi IMAX e speciali confezioni di snack con apposita vaschetta collezionabile ispirata al franchise.

Le partnership non riguardano però solo gli Stati Uniti, visto che nei giorni scorsi l’attore indiano Salman Khan, una delle principali star di Bollywood, ha annunciato sui social media una collaborazione con Marvel India proprio in merito al film sull’eroe a stelle e strisce, anticipando con una foto il lancio di una linea di menchandise sotto il suo marchio di abbigliamento Being Human.

Altra interessante promozione è quella che, in Giappone, vede al centro il personaggio di Hulk Rosso (Harrison Ford), con la presenza di poster inerenti il furioso alter ego apparsi a Shinjuku (Giappone) e in altre località del paese asiatico.

Giocando con la storica passione dei giapponesi per i mostri, in molte città come la capitale Tokyo sono apparsi dei furgoni con un gigantesco busto di Hulk Rosso che blocca con la propria, gigantesca mano lo scudo di Capitan America.