I fumetti ritrovati di Walter Bonatti disegnati da Enea Riboldi

Comunicato stampa

Walter Bonatti

I FUMETTI RITROVATI

18 luglio 2025 – 15 marzo 2026

Walter Bonatti: mito dell’alpinismo, esploratore instancabile, fotografo e narratore capace di trasformare le proprie imprese in storie immortali. La memoria di una vita tanto ricca è depositata nel suo archivio, conservato al Museomontagna: un immenso tesoro di documenti, immagini e oggetti. E dal meticoloso lavoro di riordino, digitalizzazione e valorizzazione condotto dal Museo continuano a emergere materiali inediti che rivelano sfaccettature sempre nuove di questo personaggio inimitabile, inesauribile fonte di ispirazione e stupore.

Proprio a uno dei suoi volti meno noti e più sorprendenti è dedicata la nuova mostra prodotta dal Museomontagna. Walter Bonatti, infatti, oltre trent’anni fa divenne un personaggio dei fumetti. E lo fece non solo ispirando con le sue avventure disegnatori e sceneggiatori, ma collaborando direttamente con loro, in un dialogo suggestivo tra storia vissuta e creazione grafica.

L’esposizione Walter Bonatti – I fumetti ritrovati e l’omonimo volume edito da RCS Solferino, entrambi curati dal giornalista Angelo Ponta, esplorano per la prima volta questo filone, proponendo un viaggio attraverso illustrazioni, schizzi e sceneggiature. Dal Pilone Centrale al Grande Nord americano, dall’Africa agli oceani, questi disegni e questi testi raccontano, ancora una volta, come il “personaggio” Bonatti abbia saputo oltrepassare i confini della montagna per diventare icona popolare. Un racconto che parla dunque non solo agli appassionati di alpinismo, ma a chiunque ami l’avventura, il fumetto e le storie che sanno “fermare le emozioni”.

In occasione della mostra, gli eredi di Enea Riboldi (1954-2025) hanno donato al Museomontagna le tavole originali e gli schizzi realizzati dal disegnatore milanese per il primo albo dedicato alle avventure di Walter Bonatti.

WALTER BONATTI. I FUMETTI RITROVATI

Una mostra del Museomontagna

con

CAI – Club Alpino Italiano, Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino

A cura di Angelo Ponta

Dove:

Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7 – 10131 Torino

Orari di apertura:

Martedì-venerdì: 10.30-18.00 – Sabato e domenica 10.00-18.00

Info:

www.museomontagna.org

posta@museomontagna.org

+39 011 6604104