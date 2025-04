Green Blood: l’epopea western di Kakizaki

La New York di fine ‘800 è il teatro delle vicende dei fratelli Luke e Brad Burns, i cui destini intrecciati rappresentano il motore della narrazione di Masasumi Kakizaki. Le atmosfere cupe di Five Points fanno da sfondo a una storia incentrata sul tema della vendetta e sulla cruda violenza di quei tempi, tra schermaglie fra gang ed estrema povertà.

La narrazione si regge sui contrasti generati dalle azioni dei due fratelli. A prima vista solo una delle loro visioni sembra essere quella moralmente più accettabile, ma così come nei disegni si può ammirare un utilizzo eccellente del chiaroscuro, così anche nello sviluppo delle vicende s’impara che a ragionare come manichei spesso si arriva a conclusioni troppo semplicistiche.

La forza di questo fumetto risiede dunque nella capacità dell’autore di comporre una rappresentazione in cui le aspirazioni e i desideri dei personaggi devono necessariamente scontrarsi con i limiti di un ambiente spietato, che quasi non lascia scampo ai protagonisti.

I disegni raggiungono un livello di dettaglio estremo, con precisione maniacale, che si tratti delle ambientazioni, delle espressioni dei personaggi, dei loro indumenti, ogni particolare è curato, insieme con la varietà del layout e l’incalzare del ritmo col quale vengono costruite le tavole, con un montaggio serrato e tagli di inquadrature molto dinamici che contribuiscono alla creazione di un’atmosfera coinvolgente che coadiuva perfettamente la trama nel restituire un affresco pulsante e brutale della metropoli newyorchese.

Abbiamo parlato di:

Green Blood Omnibus

Masasumi Kakizaki

Traduzione di Alberto Rizzo

Panini Comics, 2024

1024 pagine, cartonato, bianco e nero/colore – 45,00 €

ISBN: 9788828792895