Ein Prosit 2024 con i ritratti di Mariano De Biase

Comunicato stampa

EIN PROSIT 2024

Dal 16 al 20 ottobre a Udine e provincia la XXV edizione di Ein Prosit celebra le eccellenze culinarie

Prenotazioni online aperte da giovedì 26 settembre alle 12:00

Ein Prosit, la prestigiosa manifestazione enogastronomica che celebra le eccellenze culinarie e vitivinicole del territorio friulano, compie 25 anni e propone una nuova ricca edizione dal 16 al 20 ottobre. Nei migliori ristoranti di Udine e provincia, chef di fama nazionale e internazionale si alterneranno ai fornelli, regalando agli ospiti serate irripetibili.

Ein Prosit è un evento unico per gli amanti della buona cucina: durante le cene, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere esperienze gastronomiche uniche, con menu esclusivi pensati appositamente per l’evento. Ogni serata sarà un viaggio tra sapori e tecniche d’alta cucina, dove la creatività degli chef si unirà alla qualità delle materie prime, per creare piatti in grado di sorprendere e affascinare anche i palati più esigenti. Ein Prosit si conferma uno degli eventi gastronomici più apprezzati a livello nazionale e internazionale, con un programma ampio e di elevato richiamo per appassionati e curiosi, in un connubio e intreccio di proposte che intende approfondire l’attuale realtà

enogastronomica mondiale.

Anche quest’anno la rassegna vede la partecipazione di alcune delle più importanti figure del panorama gastronomico contemporaneo: Massimo Bottura, Davide Oldani, Mario Uliassi, Norbert Niederkofler, Diego Rossi, Chiara Pavan, Prateek Sadhu, Matias Perdomo, Carlo Cracco, Niko Romito, Quique Dacosta, Begona Rodrigo, Pia Leon, Corrado Assenza, Ana Ros, Antonia Klugman, Christophe Pelé, Yoshiro Narisawa, Takaiko Kondo sono solo alcuni degli oltre 100 chef presenti.

Per l’occasione, il disegnatore Mariano De Biase ha realizzato oltre 100 ritratti per omaggiare gli chef presenti all’evento. Potete vederne alcuni di seguito.

Non solo cene: Ein Prosit offrirà anche in quest’edizione un ricco programma di eventi collaterali dedicati agli amanti del buon vino e della gastronomia, con Degustazioni Guidate per chi desidera avvicinarsi o approfondire la conoscenza del vino e con i Laboratori dei Sapori, che guideranno i visitatori attraverso la storia della cucina popolare italiana grazie a percorsi che combinano antiche tradizioni e nuovi abbinamenti,

mettendo in luce le eccellenze gastronomiche e le specialità regionali. Non mancheranno infine eventi speciali e incontri con Bartender, pensati per arricchire ulteriormente l’esperienza. Il centro di Udine, tra enoteche, osterie e gastronomie, sarà così animato da una ricca serie di incontri, degustazioni e appuntamenti pensati per creare momenti di convivialità.

Ein Prosit 2024 si preannuncia quindi come un’edizione da non perdere, capace di offrire esperienze uniche all’insegna del gusto e della cultura enogastronomica.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: Einprosit.org

Le cene sono prenotabili online a partire dalle 12.00 di giovedì 26 settembre al seguente link: https://www.einprosit.org/gli-chef-le-cene/