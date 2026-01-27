Il 23 gennaio 2026, a tre giorni dal suo novantesimo compleanno, è morto Sal Buscema, disegnatore americano di origini italiane che durante la sua carriera ha lavorato prevalentemente per la Marvel Comics. Era il fratello minore di John Buscema della Casa delle Idee, anch’egli disegnatore di fumetti, scomparso nel 2002.

Nato Silvio Buscema, da genitori siciliani, Sal era il più giovane di quattro figli, tre maschi e una femmina.

Seguendo le orme di suo fratello maggiore John, Sal aveva iniziato la sua carriera artistica come inchiostratore nei primi anni ’50 del XX secolo.

Dopo varie esperienze lavorative, nel 1968 Buscema aveva iniziato a lavorare per la Marvel Comics, come suo fratello, di cui inchiostrava i disegni a matita.

Aveva poi iniziato la sua carriera di disegnatore con gli Avengers e, nei successivi trent’anni di carriera, sarebbe stato uno tra i più prolifici fumettisti della casa editrice newyorkese.

Sal Buscema ha praticamente disegnato quasi tutti i personaggi dell’universo della Marvel, ma è principalmente ricordato per la sua run decennale come disegnatore della serie The Incredible Hulk, tra l’inizio degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, e gli otto anni in cui è stato disegnatore della serie The Spectacular Spider-Man, a partire dal 1988.

Su questa testata Buscema ha disegnato e per la maggior parte inchiostrato cento storie, fino al 1996.

Tra i molti personaggi creati graficamente dall’artista ricordiamo Jean DeWolff, che sarebbe stata protagonista di un famoso story arc di Spider-Man nel 1985, scritto da Peter David, La morte di Jean DeWolff (Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #107-110).

Nella sua lunga carriera Buscema ha lavorato anche per la DC Comics, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.