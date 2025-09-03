DC Studios annunciano Man of Tomorrow per il 2027

I DC Studios hanno appena annunciato un nuovo film con protagonista Superman, il cui titolo sarà Man of Tomorrow, con una data di uscita prevista nelle sale fissata per il 9 luglio 2027.

La pellicola vedrà il ritorno alla regia di James Gunn, che ne scriverà la sceneggiatura, con David Corenswet e Nicholas Hoult che riprenderanno rispettivamente i ruoli dell’uomo d’acciaio e di Lex Luthor. Sul suo profilo social, Gunn ha postato una immagine che ritrae insieme i due personaggi, disegnata da Jim Lee.