David Harbour su Avengers: Doomsday -“Sarà davvero bello”

Intervistato da Screenrant durante il Rose City Comic Con, l’attore David Harbour ha parlato di Avengers: Doomsday, dove tornerà nel ruolo di Red Guardian, elogiando la regia dei Fratelli Russo e i livelli di drammaticità e comicità inseriti nella pellicola, che Harbour ha paragonato ad altre pellicole Marvel Studios quali Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Non ero nemmeno convinto quando abbiamo iniziato, ma questo film sarà davvero bello. Hanno un’aria speciale. Non capisco nemmeno bene, ma loro [i Russo] sanno come fare queste cose. E penso che, come dimostrato in Civil War, come dimostrato in Infinity War, ci sia qualcosa di speciale negli strati in cui inseriscono la commedia, il dramma, le sorprese, la portata, l’epicità e tutto il resto. È incredibile.

Devo dire che non sono mai stato su un set come questo in vita mia. Non ho mai visto niente del genere. Hai visto tutte quelle sedie [si riferisce al promo annuncio di qualche mese fa]. Quindi è come se ognuno di quei ragazzi e ragazze avesse una roulotte. È semplicemente folle guardarsi intorno nella stanza ed esclamare: ‘Oh mio dio, sono nel film’. È semplicemente qualcosa di enorme.