Livania: d’amore, di folklore e d’inganni

Livania è un fumetto storico-fantasy scritto da Francesco Vacca, disegnato da Alessandro Costa, colorato da Erika De Giglio e tradotto in latino (ma esiste anche in italiano) da Salvatore Bellavia.

Aimone e Livania sono marito e moglie in un’epoca remota e abitanti di un luogo ameno, caratterizzato da una natura bella e incontaminata: lui è un soldato, mentre lei si unisce al gruppo delle masche, donne che si dedicano alla cura della natura (malanni degli uomini compresi) e, per questo motivo, additate come streghe. L’equilibrio della storia s’incrina quando Aimone interferisce con un rituale, per causa del quale viene trascinato in un mondo ctonio. All’uomo non resta che dormire lunghi sonni (plurali) per svegliarsi alla ricerca della sua amata.

Il fumetto racconta una storia semplice ma che viene montata in un intreccio ben congegnato, nel quale passato e presente si alternano per far luce sui fatti e permettere all’azione di proseguire, ribaltando alcuni canoni delle favole classiche.

I disegni in bianco e nero portano i lettori in un mondo dai toni disneyani, ma carico di personalità e definito da un tratto autoriale ben preciso: linee dure e secche si alternano ad altre curve morbide, su sfondi chiari e su altri nei quali prevale l’uso del retinato a linee fitte, con qualche ardito e ben ponderato uso delle linee cinetiche.

Un’attenzione merita la scrittura dei dialoghi nella versione latina: si tratta, infatti, di un latino non didascalico (da manuale scolastico), ma di una lingua gestita con un’eleganza e una cura degne di attenzione. In alcuni casi pare che a guidare la scelta delle parole e dell’ordo verborum sia stata la ricerca della chiarezza e della musicalità dell’antico idioma classico.

In conclusione, che lo si legga in italiano o in latino, Livania è un bel fumetto che attinge a figure del folklore piemontese per una storia fantasy che fila con grazia e stile.

Abbiamo parlato di:

Livania

Francesco Vacca, Alessandro Costa, Salvatore Bellavia, Erika De Giglio

Traduzione latina di Salvatore Bellavia

Nubes, 2025

114 pagine, cartaceo, brossurato, bianco e nero – 18,00 €

ISBN: 9791281977143