“Crescendo” verso Lucca Comics & Games 2024

Il teatro Gerolamo di Milano ha ospitato il 25 settembre 2024 il secondo atto dell’avvicinamento ufficiale a Lucca Comics & Games 2024. Nella conferenza stampa il direttore Emanuele Vietina si è alternato con vari membri del team al lavoro sulla manifestazione, entrando nel dettaglio di un programma che come ogni anno abbraccia l’intero scibile della cultura pop.

Nel vastissimo menù spiccano gli anniversari di Dungeons & Dragons (50 anni) – il capostipite dei giochi di ruolo sarà protagonista di una colossale sfilza di eventi, incontri, tornei, ospiti – e di Panini Comics (30 anni), ma anche la mostra a Palazzo Ducale dedicata a Métal Hurlant, la sempre maggior presenza di autori da Giappone, Cina e Korea del Sud oltre a varie iniziative a favore della parità di genere.

L’apertura dell’incontro è stata però dedicata al maestro Yoshitaka Amano, autore dei tre manifesti realizzati per omaggiare Giacomo Puccini nel centenario dalla sua scomparsa. I manifesti (finora ne sono stati rivelati due mentre l’ultimo sarà svelato il 30 ottobre al Teatro del Giglio) sono ispirati a celebri opere del compositore lucchese e ad essi è legato anche lo slogan 2024 A butterfly effect.

Vietina ha poi rivolto l’attenzione al mondo dei comics, mostrando la mappa dell’edizione.

“Si inizia da piazza Napoleone – ha spiegato – perché quella piazza racconta l’Italia, è il cuore del fumetto e arriverà un’alluvione di autori in quello che sarà un crocevia di arte ed editori dove saranno rappresentate e si incontreranno tutte le grandi scuole del fumetto. Dal franco belga al mondo giapponese, dal fumetto latino americano – di cui si parla molto ad esempio per l’atteso sequel de L’Eternauta – all’anglo americano con supereroi e graphic novel. Naturalmente saranno tantissimi gli italiani protagonisti anche di panel, eventi divulgativi, dibattiti, approfondimenti, mostre, con una particolare attenzione ai nuovi talenti nostrani legati anche al Lucca Project Contest. Questo rende Lucca Comics la capitale del fumetto mondiale“.

Fonte della foto: Lucca in diretta https://www.luccaindiretta.it/

Fra gli innumerevoli eventi fumettistici si conta anche una nuova storia di Valentina firmata da Sergio Gerasi, edita da Feltrinelli e intitolata Valentina è vera. Per l’occasione sarà presente la famiglia di Guido Crepax. Saranno fitte anche le iniziative legate ai 30 anni di Panini Comics e ai 20 anni di Tunué mentre è confermato il sempre atteso keynote di Sergio Bonelli Editore condotto dal direttore editoriale Michele Masiero.

Una densa carrellata sul mondo dei videogiochi, dei giochi da tavolo, del cinema, dei cosplay e del programma musicale, ha condotto alla sorpresa finale.

“Oggi abbiamo dato le carte – ha concluso Vietina – raccontato i contenuti e tutti insieme – autori, editori e visitautori, perché noi lottiamo sempre per trasformare gli spettatori in partecipanti – stiamo costruendo qualcosa di particolare che non abbiamo ancora svelato del tutto. Lucca sembra sempre troppo grande per essere raccontata e quindi si è concretizzata una possibilità incredibile: saranno prodotti, da qui al 2026, quattro film per raccontare la community, la cultura e i valori di Lucca Comics & Games, grazie alla collaborazione con I Wonder Pictures, casa di distribuzione cinematografica indipendente“.

Pochi, per ora, i riferimenti ai problemi storici di Lucca nel periodo del festival, fatta eccezione per l’annuncio di un’intensificazione delle navette per collegare il Polo Fiere, dove viene allestita l’agognata area Japan.