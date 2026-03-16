Commissario Topalbano a rapporto!

Il Commissario Montalbano, famoso personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, continua a vivere nel mondo di topolino grazie a due nuove avventure del suo toponimo Topalbano, protagonista di due nuove storie: il ferro di Orlando e La voce del mandorlo. Le storie, qui raccolte in un formato di pregio e arricchite da dialoghi inediti in “vigattese”, nonostante la diversa ambientazione (rispettivamente Topolinia e la Sicilia) hanno un file rouge che le collega: la famiglia.

Le sceneggiature di Francesco Artibani portano infatti Topalbano a vivere due casi in cui due diverse famiglie risultano frammentate e separate, con l’incomunicabilità come elemento divisore. Nel primo caso, quello più classico e simile ai misteri che solitamente affronta Topolino, la famiglia in questione è legata a uno spettacolo teatrale, il bottaio di Boston (richiamo al birraio di Preston di Camilleri) e a dei pupi siciliani, con un omaggio alla cultura e alla storia siciliana nonostante la storia si svolga nell’americana Topolinia. Nella seconda storia, interamente ambientata in Sicilia, la famiglia su cui ruota la trama è invece quella di Topalbano stesso, che si trova a dover fronteggiare una spinosa questione legata alla criminalità organizzata (seppur qui smorzata in chiave disneyiana). Ne La voce del mandorlo c’è l’omaggio più sentito sia a Camilleri che alla sua Sicilia: oltre al personaggio di Patò, incarnazione dello stesso Camilleri, troviamo infatti anche scorci siciliani e i comprimari del commissario, resi al meglio dai disegni di Giampaolo Soldati.

Entrambe le storie sono ricche di cuore e di passione e ben si inseriscono nel solco Disney nostrano che omaggia/realizza versioni alternative di opere note al grande pubblico, riuscendo sempre a parlare tanto ai più piccoli che ai lettori più adulti.

Il volume, arricchito da due interviste agli autori, uno sketchbook di Soldati e un glossario di vigattese curato da Artibani, è sicuramente l’edizione migliore da acquistare per possedere queste due storie inizialmente pubblicate su Topolino, in una veste inedita e più in linea con il personaggio di Topalbano.

Abbiamo parlato di:

Le indagini del Commissario Topalbano

Francesco Artibani, Giampaolo Soldati

Panini Comics, 2025

96 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791221918083