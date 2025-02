Captain America: Brave New World – Nate Moore parla di Sabra

Intervistato da Variety, il produttore di Captain America: Brave New World, Nate Moore, ha avuto modo di soffermarsi sul personaggio di Sabra, interpretato nella pellicola dall’attrice Shira Haas, sottolineando in particolare il nuovo background, modificato rispetto alla versione a fumetti, dove è una supereroina oltre che un agente del Mossad.

È israeliana, ma non è del Mossad. Ora lavora all’interno del governo degli Stati Uniti… Non è più una mutante. Fa parte della stanza rossa. Vuoi creare la versione migliore di un personaggio: sii onesto con le radici del personaggio senza necessariamente fare ciò che ha fatto la casa editrice. Non l’avremmo messa in un costume per farle lanciare orecchini di diamanti alla gente [come nei fumetti], ma ci piaceva l’atteggiamento del personaggio.

Ciò che abbiamo trovato interessante è che molti dei personaggi del film ruotano attorno al presidente Thaddeus Ross [Harrison Ford]. Ruth lavora all’interno del governo sotto Ross, quindi la sua prospettiva su quel personaggio e quella di Sam li mettono in una sorta di rotta di collisione. È una israeliana di prima generazione, ma lavora all’interno del governo degli Stati Uniti.

E per essere onesti, volevamo lavorare con Shira Haas da un po’. È così talentuosa, è così unica, sia nel suo look che nel suo stile di recitazione. Abbiamo pensato che questo fosse il matrimonio perfetto.