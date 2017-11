La Callas (Tonani, Mora)

In La Callas, secondo volume della collana Per Aspera ad Astra di Hop! edizioni, lo storytelling di Lorenza Tonani si dimostra avvincente e racconta in maniera esaustiva e appassionante la vita di Maria Callas: un disordinato accumularsi di magnificazioni e mortificazioni fra incontri meravigliosi, addii insopportabili, capricci e scandali privati e pubblici, battaglie personali e artistiche.

In alcuni passaggi, se neofiti dell’argomento, ci si districa con leggera difficoltà nel ricordare i grandi nomi che si sono succeduti nella vita della Callas, l’occasione va colta al balzo per tornare un attimo indietro, riguardare le affascinanti illustrazioni di Amalia Mora e riprendere il filo delle vicende, o fare una veloce ricerca sul web per dare un volto fotografico alle imprescindibili personalità dell’epoca.

Nelle sue eleganti e intriganti opere, Amalia Mora gioca con geometrie e prospettiva, campiture di colore e il caldo tratto analogico di matite e pastelli. Un elemento circolare ritorna, come un vezzo continuamente declinato, nelle diverse tavole. Le ombreggiature vengono dosate con sfiziosa cura e talvolta si fanno spie e marcatori degli stati emotivi della cantante. Un volume da leggere e guardare più volte, per conoscere un tassello importante della storia della musica italiana.

Le stampe delle illustrazioni di Amalia Mora sono in mostra fino al 13 novembre 2013 alla libreria Colibrì di Milano, in Via Laghetto 9/11.

Guarda la gallery: 8 illustrazioni del volume che abbiamo pubblicato in anteprima il 28 giugno.

Abbiamo parlato di:

La Callas

Lorenza Tonani, Amalia Mora

Hop!, 2017

88 pagine, brossurato, colori – 18 €

ISBN: 978-88-97698-26-5