Bao publishing presenta: “L’albero nudo” di Keum Suk Gendry-Kim

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di L’albero nudo, il nuovo graphic novel dell’amatissima autrice coreana Keum Suk Gendry-Kim.

L’autrice ha adattato con uno stile libero e creativo, preservando l’intento originale, il romanzo di Park Wan-seo da cui si è ispirata, un classico della letteratura coreana, narrando la storia da un punto di vista moderno e donando alla narrazione una forma originale, con delicatezza e sensibilità.

La storia parla dell’incontro tra due anime che tentano di sopravvivere nella Seoul durante la guerra di Corea (iniziata nel 1950), due destini che si intrecciano facendo dell’arte condanna e salvezza allo stesso tempo. Una storia d’amore quindi, ma anche il ricordo di un artista in un momento sfortunato e un romanzo di formazione.

Keum Suk Gendry Kim scrive nella postfazione del volume: “Mentre disegnavo, ho avvertito l’intenso dolore delle persone che hanno vissuto la guerra e allo stesso tempo mi sono sentita grata di poter reinterpretare questa preziosa opera, potendovi aggiungere la mia voce. Sono convinta che, quando un’opera è valida, questa possa brillare sempre di più nel tempo.”

Keum Suk Gendry-Kim

L’albero nudo

Numero pagine:328, b/n formato 17x 23 cm, cartonato

Prezzo: 25 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210787

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Keum Suk Gendry-Kim è nata a Goheung, nella provincia di Jeolla, nella Corea del Sud. Nel 2012, dopo anni di pubblicazioni indipendenti, viene notata dalla Casa editrice Sarbacane, per la quale pubblica Le chant de mon père. A questo graphic novel ne seguono tanti altri, tra cui Jiseul, Kogaeyi, The Baby Hanyeo Okrang Goes to Dokdo, A day with my grandpa e My Mother Kang Geumsun. I suoi lavori le sono valsi diversi riconoscimenti, tra cui il Best Creative Manga Award e numerose mostre in tutta Europa. Nel 2018 realizza il graphic novel Le Malerbe, basato sulla testimonianza diretta di una sopravvissuta al dramma delle comfort women coreane, portato in Italia nel 2019 da BAO Publishing. In seguito, nel 2021 viene pubblicato in Italia Jun, sul difficile rapporto tra la società coreana e l’autismo. Nel 2023 pubblica L’attesa, in cui, attingendo alla storia della propria famiglia, racconta la drammatica separazione tra due sorelle divise dal confine invisibile tra Corea del Nord e Corea del Sud. Nel 2024, sempre per i tipi di BAO, esce La stagione delle piogge, in cui l’autrice racconta in prima persona un aspetto delicato della società coreana come quello di adottare un cane.