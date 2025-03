Bao Publishing presenta: Hack/Slash Ritorno a scuola

Comuncato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Hack/Slash – Ritorno a scuola, volume autoconclusivo di Zoe Thorogood, che, forte del successo planetario di Tutta sola al centro della terra, si misura con un fumetto completamente diverso, il mondo di cacciatrici di mostri e serial killer di Hack/Slash.





Hack/Slash, creata vent’anni fa dallo sceneggiatore americano Tim Seeley e dal disegnatore italiano Stefano Caselli è una serie horror che si può dire quasi fondante dell’identità di Image Comics, una delle case editrici americane che più di tutte in tempi recenti ha plasmato il mondo dei comics.



Questa storia, interamente a opera di Zoe Thorogood, copre un arco narrativo che si colloca idealmente dopo il primo, storico, numero della serie. Vediamo la protagonista Cassandra Hack alle prese con uno dei suoi primissimi casi, accolta nella scuola/squadra di cacciatrici più traumatizzata e disfunzionale che si possa immaginare.



Un fumetto che usa gli ingredienti tipici delle storie horror-slasher per esplorare la solitudine che pervade chi sta uscendo dall’adolescenza e affronta la ferocia del mondo degli adulti.

Zoe Thorogood

Hack/Slash – Ritorno a scuola

Numero pagine: 120, colore formato 17 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 20,00 euro

Uscita: gennaio 2025

ISBN: 9788832739718

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Zoe Thorogood è una fumettista britannica il cui debutto è avvenuto nel 2020 con il graphic novel Gli ultimi giorni di Billie Scott (portato in Italia da Feltrinelli Comics). Successivamente, ha illustrato la serie creata da Joe Hill, Rain, pubblicata da Image Comics. Nel 2023 pubblica Tutta sola al centro della Terra, il suo secondo graphic novel, che la impone all’attenzione della critica internazionale, che arriva in Italia nel 2024 grazie a BAO Publishing. Nel 2025 arriva in Italia Hack/Slash – Ritorno a scuola, in cui l’autrice si è cimentata con la serie creata da Tim Seeley e Stefano Caselli.