Arrivano i “Nuovi racconti delle OTTORE” di Giacomo Taddeo Traini

Comunicato stampa

“(…)E insomma ha fatto un fumetto qualche anno fa, era bello, e ha pensato di farne un seguito. Mi aveva già convinto al primo, ma con il secondo… caspita! Violenza impiegatizia, ferocia d’ufficio, dannazione a tempo indeterminato, maledizioni precarie, mobbing multidimensionale… chi può resistere? Alzi gli occhi da quelle storie delle ottore e guardi il tuo contratto come se ti stesse per azzannare… cosa che farà non appena avrà l’occasione.” [Dalla prefazione di Lorenzo Palloni]

A quattro anni da I racconti delle Ottore, arrivano i Nuovi racconti delle Ottore, un’autoproduzione firmata da Giacomo Taddeo Traini disponibile in preordine già da ora sul sito dell’autore.

Come per il primo volume, si tratta di una parodia (e omaggio) ai fumetti horror anni ‘50.

Qui però ciò che rende le persone mostri spaventosi non sono maledizioni, morsi vampirici o possessioni demoniache. No, qui è il lavoro. A terrorizzare non è più l’orrore ma le otto-ore, è il modo folle in cui viviamo l’attività lavorativa e al quale ormai – sembra – ci siamo abituati.

Quattro storie brevi narrate dal mostro dell’ufficio di collocamento (anzi, dell’altro interinale) che trattano sia lavori più classici, come quello impiegatizio, sia mestieri relativamente nuovi come il rider o il magazziniere.

A corredare questo spillato dai toni ironici e neri ci sono: un poster in regalo per chi partecipa al preordine, la prefazione del pluripremiato sceneggiatore Lorenzo Palloni e gli omaggi grafici di Caterina Costa, The Sando e Claudio Calia.

Il fumetto è in preordine, fino al 2 dicembre 2024, su giornalettiweb.blogspot.com, piattaforma sulla quale potete già leggere gratuitamente il primo numero.

Nuovi racconti delle OTTORE

Giacomo Taddeo Traini

autoproduzione, 2024

32 pagine, spillato, bianco e nero – 9,00 € (compresa spedizione)

L’autore