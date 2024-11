Arriva in libreria il quinto numero di Alterlinus con le migliori firme del fumetto mondiale.

In libreria dal 26 novembre il quinto numero di Alterlinus, l’antologia leggendaria interamente dedicata alla narrazione con storie lunghe, capitoli di grandi saghe, e le firme del nuovo fumetto internazionale.

Fedele alla volontà di costituire un punto di incontro tra passato e presente, questo nuovo numero di Alterlinus è ricchissimo di contributi imperdibili, che spaziano dai grandi classici come “Rebecca” di Anna Brandoli e Renato Queirolo – capolavoro che ancora splende e che proprio sulle pagine di Alterlinus vide la luce – all’anti-narrazione di Dominique Goblet con “Ostende”Laverve, e al segno del giovane che firma la storia lunga di questo numero: “Torna a casa, Orsetto!”.

E poi gli approfondimenti su Jeff Jones e Bruno Schulz, gli intrighi della malavita cinese in “Numbers” di Igort, la sensibilità dell’esploratrice della notte Laura Pérez con “Nocturnos”, Ferraris e il suo “Genova per noi”, racconti che prendono spunti da storie vere, ascoltate nel bar del villaggio, le visioni psichedeliche di Carpinteri, “Extra-Vegetalia di Gwénola Carrère e Joe Kessler con “The Gull Yettin”.

In libreria il 26 novembre

AA.VV.

ALTERLINUS 5

Novembre

Collana: Alterlinus

Pagine: 176/Colori

Formato 21,5X30

Rilegatura: Brossura

Prezzo: 22,00

Fondata da Oreste del Buono nel gennaio 1974, Alterlinus è stata per decenni la rivista sorella di “linus”, quella nella quale confluivano le storie disegnate di avventura e con tema fantastico più importanti del panorama italiano e internazionale. Ha influenzato il mondo del fumetto ed è stata ammirata e imitata da tantissime testate. Rivista carismatica per eccellenza, ha visto nascere sulle sue pagine talenti come Andrea Pazienza, José Muñoz e Jacques De Loustal; sono diventati celebri Sergio Toppi e Dino Battaglia e hanno ricevuto la consacrazione che conosciamo Hugo Pratt, Guido Crepax e Attilio Micheluzzi.

