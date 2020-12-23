Anteprima: Harsh Comics (Officina Infernale)

E’ nato Harsh Comics, il nuovo progetto a fumetti di Andrea Mozzato in arte Officina Infernale. Un universo dove gli eroi non sono tanto super, ma persone meschine, problematiche e schiave di un sistema che si nasconde dietro la loro opulenza mediatica. Un tentativo di distruggere il genere supereroistico.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Officina Infernale Manufacturing e In Your Face Comics. 13 albi spillati in uscita da dicembre 2020 a cadenza mensile e che andranno a raggiungere il dicembre prossimo con lo Speciale Gigantic Giant size annual . Ogni albo è composto da 24 pagine spillato in bianco nero e colori.

DOVE ACQUISTARE HARSH COMICS?

Officinainfernalemanufacturing.bigcartel.com

inyourface.latitudine42.com

Oppure direttamente in fumetteria

Chi usufruirà dell’offerta The Harshest Pack, comprando tutti gli albi in anticipo, oltre all’albo mensile riceverà il numero 0 di Harsh Comics, il cofanetto e un collage originale A4.

CONTATTI

officinainfernale@gmail.com

info@latitudine42.com

Lo Spazio Bianco è lieto di ospitare l’anteprima/presentazione completamente a fumetti realizzata da Officina Infernale per presentare il progetto Harsh Comics. Inoltre il prossimo gennaio 2021 una delle puntate della nostra rubrica First Issue, dedicata alle nuove uscita Made in Usa, si trasformerà in uno speciale Harsh Comics, in cui il nostro gruppo di True Believers esaminerà le prime 6 uscite di questo Universo (anti) Supereroistico

Harsh Comics anteprima