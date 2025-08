Anteprima fumetto: “Magia al Popolo!” di Mariano Tomatis e Spokkio (Eris Edizioni)

Mariano Tomatis e Spokkio MAGIA AL POPOLO! Mariano Tomatis e Spokkio con l’aiuto di sibilla Clarea, attraverso aneddoti e volti della lotta NO TAV in Val di Susa, illustrano alcuni semplici trucchi di magia da replicare in compagnia. Dalla repressione contro uno dei movimenti popolari più longevi d’Europa, nascono spunti per mettersi alla prova e guardare le cose da un punto di vista diverso.

Sperimentare giochi di magia e opporsi a una grande opera dannosa, nociva e inutile sono entrambe cose che si fanno insieme e, come la magia, anche la lotta è divertimento e stupore. Un piccolo volumetto a cavallo tra un fumetto e un manuale illustrato di prestidigitazione, nato dall’incontro tra Mariano Tomatis e una giovane artista, Spokkio, che come lui mette in gioco se stessa per creare un’opera divertente compatta, che mette in dialogo due generazioni e due mondi che con dividono la stessa attitudine e visione. Magia al popolo!

Manuale di magia No TAV! esce nella nostra collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Una collana dal prezzo accessibile per tutte le tasche, in modo che chiunque possa esplorare stili, immaginari e sperimentazioni del fumetto indipendente.

Info

60 pagine – 10,5×15,00 cm

Bianco e nero – brossurato

ISBN 9791280495921 – Uscita luglio 2025

6,00 €

Mariano Tomatis

Illusionista e scrittore, Mariano Tomatis è tra i maggiori esperti al mondo di mentalismo – l’arte teatrale di riprodurre i fenomeni psichici e paranormali. Sempre in bilico tra incanto e critica, nei suoi libri mette in luce meraviglie e vertigini di una disciplina segreta e controversa. Cultore della psicogeografia, vive e lavora a Torino, collabora con la Wu Ming Foundation e ha pubblicato per Rizzoli, Sperling& Kupfer, Nero Editions e Tlon. Per Eris edizioni ha pubblicato La veggente indecorosa di Lourdes (2022).

Spokkio

Spokkio è una street artist, illustratrice, fanzinara di base a Torino.