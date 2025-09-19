Anteprima di “Tutti possono disegnare (pure te)” (Gigaciao)

Tutti possono disegnare (pure te) è il nuovo fumetto, pensato, disegnato e scritto da Francesca “Frafforg” Presentini, con i colori di Federica “Echo Kyo” Paolelli ed edito da Gigaciao che arriva nelle librerie, fumetterie e store on line dal 26 settembre 2025.

Lo stile è ironico e gli argomenti sono alla portata di tutte le persone, grandi e piccine, che vogliono avvicinarsi, anche solo per diletto, al mondo del disegno a fumetti. Anche se può sembrare un manuale, è la stessa Fraffrog a definirlo “come un ibrido tra guida, fumetto, gioco e laboratorio.” Mentre si impara a disegnare ci si diverte, ed è inoltre pensato per una completa personalizzazione dell’esperienza, perché ogni persona possa sentirsi libera di seguire le proprie inclinazioni e i propri tempi.

Tutti possono disegnare (pure te) è una sorta di trasposizione su carta del percorso artistico e divulgativo dell’autrice; a partire dai tutorial che per anni ha proposto attraverso il suo canale YouTube fino ad arrivare alle lezioni di disegno presentate su Scottecs Gigazine. Tutto questo racchiuso in un libro che contiene teoria e pratica del disegno, accompagnate da fumetti, rane e tutti quegli elementi che negli anni sono diventati la cifra stilistica di Fraffrog.

Tutti possono disegnare (pure te)

Francesca “Fraffrog” Presentini

Gigaciao, 2025

224 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 9791281502550

Il volume è già preordinabile qui

L’autrice

Francesca Presentini, in arte Fraffrog vive a Milano ma viene da Cortona in Toscana. Dal lontano 2010 pubblica contenuti su YouTube, dove ha un canale da oltre un milione e mezzo di iscritti, per far avvicinare i giovani al mondo del disegno e della creatività. Nel 2014 ha pubblicato Il fantastico Pianeta […], seguito da Il DucoMentario (2016), Draw my Childhood (2018) e la serie in edicola Le Avventure di Rupert e il Riccio (2020).Nel 2020 ha anche pubblicato il fumetto Ma io che ne so? con Mondadori. Da allora ha illustrato Grace Yard per DeAgostini (2020), #Sequestolibroparlasse per Mondadori (2021) e Le Avventure del sottosotto per Salani (2022). Nel 2023 è uscito il videogioco a cui ha lavorato in collaborazione con Elfgames: Children of Silentown. Nel 2023 ha pubblicato Che faccio da grande? fumetto realizzato insieme a savuland e pubblicato da Gigaciao. La sua ultima pubblicazione si chiama Il Pianeta Pillola, libro pubblicato da Gigaciao.

Anteprima di Tutti possono disegnare (pure te)