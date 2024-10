“Ambiguo blu”, il fumetto di Noah Schiatti edito da Renape

Renape presenta pubblica una nuova storia di Noah Schiatti da autore unico, Ambiguo blu che raccoglie i pezzi di una fatica di vivere adolescenziale e prova a metterli in fila uno dietro l’altro, ma non sempre questo puzzle riesce a ricomporsi.

Ambiguo blu è il racconto di un dentro e di un fuori, ma dai limiti non sempre ben definiti. Dentro la camera del protagonista si trova un guazzabuglio di oggetti ammassati, in disordine, spazzatura, che però proteggono, avvolgono, sono casa. Il fuori è pauroso, pericoloso, lì è necessario far fronte alle persone, entrare in relazione. Parallelamente c’è un dentro anche del corpo che fa da contraltare, le viscere del protagonista spingono per uscire dal suo ventre perché evidentemente lo spazio non è più sufficiente.

Noah Schiatti si conferma un disegnatore dal tratto delicato, che fa della ricerca del particolare più piccolo una delle sue caratteristiche principali. Le tavole sono ricche di dettagli, specie quando è necessario inquadrare il troppo e lo sconclusionato in cui il protagonista sta affondando. L’ambientazione del fumetto si alterna tra un mondo molto reale – quello della casa, della scuola, del supermercato – e quello del pensiero onirico, del viaggio mentale, creato anche attraverso il filtro del virtuale. I toni del blu e dell’azzurro accompagnano una narrazione non lineare, favorita anche da un utilizzo scomposto delle tavole, salvo presentare alcuni elementi sporadici, ma via via sempre un po’ più presenti, di colore rosso.

Il contrasto cromatico accompagna chi legge nella mente del protagonista, come se focalizzare lo sguardo su quelle macchie rosse aumentasse l’empatia e portasse a guardare con i suoi occhi ed entrare nei suoi pensieri. Molte tavole presentano vignette aperte e sovrapposte, una scomposizione che ben si adatta a raccontare il limbo dove si trova il protagonista, che combatte tra quanto gli succede realmente e l’interferenza della propria mente. Questo fa sì che non sempre sia chiaro se ciò che vediamo è reale o frutto di immaginazione: ecco forse l’ambiguità citata dal titolo dell’opera.

Ambiguo blu è un fumetto breve (sono solo 80 pagine), intenso e blu. Noah Schiatti prova a far entrare lettori e lettrici in un mondo adolescenziale da una porta diversa da quella del giudizio, quella dei pensieri intrusivi, provando alcuni espedienti narrativi che favoriscono l’immedesimazione. L’autore è certamente tra le voci più interessanti della nuova wave fumettistica italiana.

Abbiamo parlato di:

Ambiguo blu

Noah Schiatti

Renape presenta, 2024

80 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788894691085