A tutto gas, una commedia su quattro ruote

Jun Kazami è uno dei giovani meccanici in servizio presso l’officina Mechadoc. La sua grande passione è il tuning, ovvero l’arte di modificare i motori e l’assetto di automobili sportive e non, al fine di potenziarle e migliorarne le prestazioni. Sogna di diventare un pilota professionista mentre, nel presente, si diletta a gareggiare per le strade cittadine con misteriosi individui alla guida di auto truccate. La grande occasione arriva quando gli si prospetta la possibilità di partecipare al Cannon Ball, folle corsa automobilistica senza limiti di velocità.

Ishi Publishing tira fuori dal cilindro questo gioellino anni Ottanta, già noto da noi per la trasposizione animata, primo e a tutt’oggi maggiore successo di Ryuji Tsugihara che riversò in quelle pagine la sua personale passione per i motori. Prima di intraprendere il mestiere di mangaka egli frequentò infatti una scuola professionale per meccanici, laddove apprese quella conoscenza approfondita e quei tecnicismi di cui è ricco A tutto gas, nelle cui tavole non mancano dettagliatissime rappresentazioni grafiche di motori e minuziose descrizioni delle modifiche effettuate dal protagonista.

Ma non siamo di fronte a un manuale tecnico, bensì a un manga che, a metà strada tra lo spokon e la commedia classica, mette in scena un vivace microcosmo di personaggi curiosi che ruotano attorno all’officina, teppistelli da strapazzo, poliziotti bizzarri, ristoratori sull’orlo del fallimento, i cui caratteri e le cui dinamiche relazionali sono affrontate in modo tutt’altro che superficiale.

Al dinamismo grafico delle scene automobilistiche si accompagna la morbidezza del tratto con cui si delineano le figure umane, talvolta contrassegnate da caratteri grotteschi con echi alla Toriyama. Una lettura estremamente gradevole che Ishi Publishing propone in corposi volumetti che presentano un adattamento finalmente fedele all’originale, a differenza di come fu trattato l’anime negli anni Novanta.

Abbiamo parlato di:

A tutto gas – Benvenuti da Mechadoc #1

Ryuji Tsugihara

Traduzione di Rosanna Brusco

Ishi Publishing, 2024

376 pagine, brossurato, bianco e nero – 14,00 €

ISBN: 9791281316546