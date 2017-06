The Delinquents (Asmus, Van Lente, Kano)

La mappa per il “tesoro dei barboni” porta le due coppie di eroi più improbabili dell’universo Valiant (Archer and Armstrong e Quantum e Woody) a incontrarsi e scontrarsi, mentre la potente multinazionale Mondostano (esplicito riferimento alla multinazionale Monsanto) trama per mettere le mani sul misterioso bottino, mentre uccide tutti i senzatetto che incontra sulla propria strada.

Fred Van Lente (Archer & Armstrong) e James Asmus (Quantum e Woody) uniscono le forze per creare un’avventura dal ritmo frenetico e dai contenuti grotteschi che fa leva su teorie cospirazioniste, leggende metropolitane e attualità: il risultato è una commedia brillante, fatta di dialoghi fulminanti e spassosi, che purtroppo funzionano meglio nella versione originale che non in quella tradotto, nonostante il buon lavoro di Fiorenzo delle Rupi. I due autori riescono ad unire il meglio delle due serie, offrendo una storia divertente e ridicola al punto giusto, fatta di battute intelligenti e situazioni assurde che stemperano l’atmosfera trash e goliardica.

Il lavoro migliore viene svolto sui protagonisti, che hanno anche momenti di profondità e riflessione che contrastano con tutto il resto, esaltando il tono della vicenda in un gioco di climax e anticlimax che li mettono costantemente alla berlina. Kano, di solito impiegato su titoli più impegnati e seri, offre una prova di grande maturità e completezza, impostando un ritmo di narrazione perfettamente calibrato, giocando in particolare sulle espressioni dei personaggi e sul linguaggio dei corpi e gestendo i tempi comici in maniera eccellente.

Abbiamo parlato di:

The Delinquents

Fred Van Lente, James Asmus, Kano

Traduzione di Fiorenzo Delle Rupi

Star Comics – gennaio 2017

128 pagine, brossurato, colori – 8,90 €