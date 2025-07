SM50: Contest creativo! [CHIUSO]

AGGIORNAMENTO: la scadenza del concorso è prorogata al 30 novembre!

Anche per questo speciale dedicato ai 50 anni di Spider-Man la Panini Comics ci ha supportato per un doppio contest. Partiamo con il primo, il cosiddetto contest “creativo”.

In palio vi saranno:

– volumi editi da Panini Comics

– pubblicazione sul sito www.lospaziobianco.it come pezzo conclusivo dello speciale SM50

REGOLAMENTO E PREMI

Scrivete la vostra recensione di una storia di Spider-Man che vi ha appassionato, intrigato, divertito o anche vi ha intristito, fatto riflettere…

Trasformatevi in “critici” per un giorno e proponeteci le vostre impressioni su un fumetto o su uno story-arc in forma di recensione.

La migliore, scelta in maniera insindacabile dalla redazione de loSpazioBianco.it , sarà pubblicata sulle nostre pagine e l’autore vincerà i seguenti volumi Panini:

SPIDER-MAN 570 EDIZIONE CON TACCUINO

SPIDER-MAN & I FANTASTICI QUATTRO – 100% MARVEL

SPIDER-MAN STRACZYNSKI/ROMITA JR COLLECTION 1 – TORNANDO A CASA

SPIDER-MAN La morte di Jean Dewolff

Alla seconda migliore recensione ricevuta invieremo:

SPIDER-MAN 570 EDIZIONE CON TACCUINO

SPIDER-MAN STRACZYNSKI/ROMITA JR COLLECTION 1 – TORNANDO A CASA

Alla terza:

SPIDER-MAN 570 EDIZIONE CON TACCUINO

SPIDER-MAN & I FANTASTICI QUATTRO

Fra i partecipanti estrarremo 5 nomi ed invieremo ad ognuno una copia di:

SPIDER-MAN 570 EDIZIONE CON TACCUINO

Inviate la vostra recensione a redazione@lospaziobianco.it (con oggetto: recensione SM50) indicando nome, cognome e indirizzo .

La recensione può essere spedita in allegato nel formato che preferite.

Termine ultimo per l’invio dei pezzi è il 30 novembre; il pezzo sarà poi pubblicato sul nostro sito il giorno 6 dicembre.