SDCC25 – La data di uscita di Coyote VS. Acme

Al San Diego Comic-Con l’attore Will Forte ha rivelato che la pellicola ibrida di animazione e live-action Coyote Vs. Acme uscirà nelle sale di tutto il mondo il 28 agosto 2026.

La pellicola, lo ricordiamo, è stata “salvata” da Ketchup Entertainment alcuni mesi fa, dopo che la Warner Bros. Discovery aveva deciso di non farla uscire nelle sale, suscitando moltissime polemiche.

Alla convention sono state mostrate alcune clip in anteprima della pellicola. La prima clip mostra Will E. Coyote che, angosciato, ripercorre i suoi piani falliti per catturare Road Runner, tutti basati su prodotti della ACME. Sulle note di “Hurt” di Johnny Cash, il personaggio guarda lo spot televisivo dell’avvocato specializzato in lesioni personali interpretato da Forte, che si rivolge a quegli spettatori che potrebbero aver subito danni dall’ACME (“Avete mai aperto un paracadute e vi sono cadute delle posate?”).

Il secondo filmato mostra invece l’avvocato interpretato da Forte in tribunale assieme a Coyote che affronta il team degli avvocati ACME composto dagli attori P.J. Byrne e John Cena. Coyote, che non parla, esorta Forte a mostrare alla corte un pattino a rotelle difettoso. Forte lo accende e il pattino decolla per l’aula, sparando fuoco in faccia a Coyote e travolgendo il giudice, interpretato da Luis Guzman.