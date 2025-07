Resident Alien cancellato dopo quattro stagioni

NBCUniversal ha annunciato che la quarta stagione di Resident Alien, in onda in queste settimane su USA Network, in cui era approdato alcuni mesi fa, sarà l’ultima della serie con protagonista Alan Tudyk.

Lo show era già arrivato vicino alla cancellazione dopo la terza stagione, ma aveva poi subito un rinnovo assieme a una riduzione del budget. La puntata dell’8 agosto, che era intesa come finale di stagione, sarà quindi anche un finale di serie.

Nonostante un aumento di visibilità dato alla serie dalla presenza su Netflix delle stagioni precedenti, gli ascolti dello show si sono mantenuti su numeri assai modesti, in un contesto generale in cui gli ascolti delle tv via cavo sono in calo negli USA, non avendo poi ottenuto molto successo nemmeno sulla piattaforma di streaming di NBCU, Peacock.