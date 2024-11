Male Dictus: Dast, Stradiotto e Zattera a sgreXenda

Domenica 17 novembre, dalle ore 17:30, presso lo spazio artistico multifunzionale promotore di cultura underground sgreXenda, va in scena Male Dictus – L’esplorazione del male nelle sue varie forme.

L’evento situato in Via Astico, 17 – Carrè (VI) sarà suddiviso in due momenti. Dalle 18 la presentazione del fumetto La bambina fantasma di Dast e Nicola Stradiotto, edito da In Your Face Comix, e l’esposizione delle “fake pubblicità” apparse sulla rivista Linus in Saldi di fine mondo di Stefano Zattera. Dalle 19 il reading musicato con il duo Fredda di Thiene (Vicenza).

L’ingresso è a offerta libera e il tesseramento è gratuito.