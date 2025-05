“Lilian Browne”: le atmosfere magiche di Vanna Vinci

Questo volume, ad opera di Vanna Vinci, racconta le prime avventure di Lilian Browne, Lily per gli amici. Lilian Browne abita in Irlanda e precisamente a Dublino, e ha il dono della “vista”, o della “seconda vista” se preferite, ossia il potere di vedere quelli che in Irlanda vengono chiamati “faeries” cioé le fate e i folletti. Ed in più, come se non bastasse, sua cugina Alice è addirittura fidanzata con uno di questi folletti.

Le storie mescolano realtà, illusione, sogni, speranze, delusioni, atmosfere magiche e rimpianti; per tutto il volume c’é un’atmosfera strana e intrigante che circonda i personaggi, molto smaliziati. I disegni della Vinci sono diventati ancor più belli e particolari rispetto alle precedenti opere (ricordiamo Una casa a Venezia, Ombre, il bellissmo Guarda che luna ed anche la sua collaborazione con la Bonelli su Legs Weaver).

Il volume si divide in sei storie: Il regno segreto, Shoop shoop song (it’s in the kiss), In a mist, Piensa en mi, Magical Mistery tour, Ragazzo triste. L’unica eccezione è data dalla prima storia, Il regno segreto, che più che un fumetto è un piccolo racconto illustrato. Volendo cercare un piccolo difetto, si può porre una critica al finale di Piensa en mi, dal sapore di un po’ troppo “visto”.

A chi piacerà questo volume o a chi lo ha già letto e gradito, ricordo che esiste anche una seconda raccolta di storie intitolata Viaggio sentimentale.

Abbiamo parlato di:

Lilian Browne

Vanna Vinci

Kappa Edizioni, 2022