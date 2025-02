Letture in breve #28

Bradi Pit – Non mettermi fretta, mi viene l’ansia di Giuseppe Scapigliati (Barta Edizioni, 2024)

Arrivato al terzo volume pubblicato per Barta Edizioni, Bradi Pit è un personaggio creato da Giuseppe Scapigliati. Nato su Balloons – il blog delle comic strip in attività dal 2007 – questo bradipo disegnato in grafica vettoriale dal suo autore con una linea chiara e geometrica e colori piatti e luminosi è protagonista di strisce a fumetti in cui spesso è l’unica presenza delle vignette, seppur col tempo il cast dei comprimari si sia ampliato a svariate specie animali e di insetti presenti nella foresta, ma non solo.

In una rigorosa griglia quadrata che varia di volta in volta tra le quattro, le nove e le sedici vignette, Scapigliati usa la natura intrinseca del bradipo, cioè la sua lentezza, per creare sequenze di immagini identiche o nelle quali il lettore deve essere attento a scoprire le minime differenze, per chiudere ogni striscia con una battuta fulminante.

In questo volume alcune strisce si arricchiscono di guest star dell’immaginario fumettistico e cinematografico, regalando ai lettori una raccolta in cui il sorriso li accompagna pagina dopo pagina, un balsamo magari per cominciare ogni giornata con l’umore giusto.

David Padovani