Letture in breve #25

Rat-Man – Trentennial Park di Leo Ortolani (Panini Comics)

Per i 30 anni di Panini Comics, Leo Ortolani torna a scrivere una breve storia celebrativa con Rat-Man: invece di guardare indietro, l’autore sceglie di immaginare il mondo del fumetto fra altri trent’anni, ipotizzando l’estinzione di lettori e fumettisti e il fantascientifico metodo per farli rivivere.

A metà strada tra parodia di Jurassik Park e omaggio alla casa editrice, Ortolani sfoggia il suo stile irriverente per ironizzare sugli appassionati così come sulle varie storture dell’editoria moderna, in un racconto forse privo di mordente ma che non manca di gag azzeccate.

Il tratto si conferma umoristico, semplice e morbido e Rat-Man in particolare riappare esattamente come un tempo, compresi quei piccoli tocchi come il velo d’ombra appena sopra agli occhi.

Interessanti alcuni accorgimenti nella griglia, come le tre vignette affiancate con l’acqua nel bicchiere che si muove per i sussulti, e la citazione al #56 della serie regolare, La storia finita.

Andrea Bramini