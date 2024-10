Le prime, ma non primissime, avventure di Spidey

Anno da matricola raccoglie Spidey #1-12, serie già pubblicata in Italia da Panini Comics tra il 2016 e il 2017 in sei brossuratini formato 17×26. La ristampa del 2024 consente di leggere le storie dedicate a un giovane Uomo Ragno, di cui si raccontano le prime avventure, con un risparmio di 4 €, in un formato leggermente ridotto (15×23).

Pro e contro non fondamentali ma ai quali è giusto accennare, perché la narrazione ipercinetica impostata da Robbie Thompson non si concretizza solo nello scorrere senza sosta delle situazioni, ma soprattutto nella visione dinamica di Nick Bradshaw, André Lima Araújo e Nathan Stockman. Prova ne è che in più occasioni l’azione si sviluppa su due tavole affiancate, con layout che rompono gli schemi di una gabbia altrimenti non ingessata ma neppure virtuosistica.

I tre artisti sfoggiano tratti diversi, prendendo però come denominatore comune la recitazione del protagonista che appare sempre dinoccolato, pronto ad abbracciare il suo lato animalesco quando indossa maschera e costume. Se all’epoca in cui ha realizzato Spidey Araújo era ancora lontano dallo stile più realistico poi adottato su Una giusta sete di vendetta, però in linea con il registro comico del fumetto, Stockman invece sembra rifarsi al Tim Sale di Superman: Stagioni e di Spider-Man: Blue per disegnare le sequenze di vita quotidiana in cui Peter Parker frequenta Gwen Stacy.

Oltre alla ragazza, Thompson coinvolge i personaggi cardine delle avventure del Ragno, da Goblin a JJJ, da Doc Ock a Kraven. È importante sottolineare che lo sceneggiatore non racconta i primi scontri con i nemici storici, preferendo concentrarsi su interazioni già sperimentate ma non ancora consolidate.

Nel volume, che non pone problemi di continuity e consente di entrare subito in sintonia con il mondo di Spider-Man, sono presentati anche momenti di vita scolastica e scene tipiche dei teen drama, aspetti che lo rendono appetibile, come da intenti, per un pubblico giovane e curioso.

Abbiamo parlato di:

Spidey: Anno da matricola

Robbie Thompson, Nick Bradshaw, André Lima Araújo e Nathan Stockman

Traduzione di Pier Paolo Ronchetti

Panini Comics, 2024

272 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 9788828786740