La corsa contro il tempo di Kraven il Cacciatore

Kraven The Hunter

Come abbiamo scritto solo un paio di settimane fa, la Sony Pictures ha iniziato la campagna promozionale attorno alla pellicola con protagonista Aaron Taylor Johnson e incentrata sul famoso villain Marvel Comics.

Per smuovere un pò le acque, soprattutto in patria, la major sta cercando di attirare l’attenzione del pubblico generalista anche attraverso alcuni spot promozionali che vedono la partecipazione di importanti star del mondo dello sport: è quello accaduto con un promo pubblicitario trasmesso nei giorni scorsi che ha visto la presenza del giocatore di football Justin Tucker, di ruolo placcatore nei Baltimore Ravens. Il teaser, che ha debuttato durante la vittoria del Baltimora sui Los Angeles Chargers, includeva al suo interno cameo di altri giocatori come Kyle Hamilton, Roquan Smith, Kyle Van Noy e del capo allenatore John Harbaugh. Nel promo Tucker era concentrato sul film di Kraven, suscitando preoccupazione nei suoi compagni di squadra e nell’allenatore. Tucker ha incanalato il suo lato da supereroe, sollevando pesi, spingendo materiali sportivi di vario peso, interrompendo passaggi e facendo placcaggi.

Lo spot si è successivamente concluso giocando con l’assonanza tra la parola “Ravens” e “Kraven”, e battezzando alla fine la squadra “Baltimore Kravens”.

Questo video, comunque, è stato l’unica evidenza di una certa importanza per una campagna marketing che difficilmente sta riuscendo a emergere e che davanti a sè ha un nemico ostico e difficile da battere: il tempo.

Con una uscita programmata negli Stati Uniti tra meno di due settimane, il 13 dicembre, sarà davvero molto complicato per la Sony riuscire a costruire una campagna marketing convincente e incisiva, soprattutto in un mese in cui nelle sale escono due pellicole di un certo peso come Mufasa: The Lion King e soprattutto Sonic The Hedgehog 3. Questi due lungometraggi sbarcheranno nei cinema entrambi appena una settimana dopo Kraven The Hunter il quale, se non dovesse avere un debutto significativo (come le prime stime sembrano confermare), potrebbe presto soccombere nella seconda settimana di programmazione davanti ai due colossi targati Disney e Paramount.

Nel frattempo, per ovviare alle evidenti difficoltà, la major sta puntando molto proprio su spot e featurette, cercando di dare un quadro più preciso al pubblico su quello che si troverà davanti se decideranno di andare a vedere la pellicola. Da questo punto di vista l’obiettivo sembra essere stato parzialmente raggiunto, visto che le sequenze presenti e le interviste a regista e attori del cast, puntano a presentare un film con una forte dose di violenza da classificazione Rated, oltre a un quadro narrativo imperniato sul retaggio e la famiglia, elementi questi fondamentali per il personaggio a fumetti.