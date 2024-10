James Gunn sul DC Universe: “Universo condiviso ma senza una estetica imposta”

Presentando al New York Comic-Con il nuovo trailer di Creature Commandos (che potete vedere di seguito), James Gunn ha fornito alcuni interessanti dettagli sul nuovo DC Universe, spiegando che la nuova realtà cinematografica basata sui personaggi DC Comics avrà molti progetti a sè stante, dando comunque al pubblico la percezione di qualcosa di condiviso.

Ogni singolo progetto dei DC Studios sarà una cosa a sè stante. Vogliamo che sia molto diverso da quello che sarà Superman quando uscirà. E’ un universo connesso, ma non stiamo imponendo alcuna estetica complessiva.

Il produttore esecutivo Dean Lorey ha confermato le parole di Gunn riferendosi proprio a Creature Commandos, aggiungendo:

Si tratta di una specie di estetica dell’Europa orientale. Stavamo cercando di fare qualcosa che fosse in un certo senso concreta, ma con un pò di stile. Ha un sacco di toni davvero molto scuri. Ma come potete vedere, è qualcosa di molto orientato all’azione. Si distingue da Harley Quinn e quel genere di show. Sembra più adulta come serie. Ho iniziato a scrivere lo show quando ero appena diventato CEO dei DC Studios – ha detto Gunn – Avevo parlato con HBO Max di creare qualcosa dopo che Peacemaker aveva avuto tanto successo. Ho parlato con Peter Girardi di creare una serie animata. Mi piacciono i Creature Commandos. Adoro i mostri. Adoro Frankenstein, la storia della sposa di Frankenstein. Mi è sembrata la cosa perfetta da fare. Ho scritto la sceneggiatura senza un accordo.

Gunn, parlando del personaggio di Rick Flag, che comparirà sia in Superman che in Creature Commandos, ha parlato di altri personaggi ma chiarendo che non vi sarà una obbligatorietà da parte del pubblico di guardare ogni progetto.

Abbiamo idee per altre cose e un paio di questi personaggi potrebbero apparire in altri media, come molti altri personaggi presto. Questa è prima di tutto una questione di storia. Non vogliamo che nessuno venga a vedere Creature Commandos pensando, ‘Oh, devi guardare Suicide Squad per capire cosa è successo in Creature Commandos’. Vogliamo che le persone possano entrare in questo mondo alla cieca e poi esserne totalmente entusiaste.

In seguito, Gunn ha fornito numerosi aggiornamenti sui progetti in lavorazione.

La nuova serie di Peacemaker sta andando eccezionalmente bene. Da qualche parte abbiamo Greg Mottola tra il pubblico, il grande regista del film Superbad, che ha diretto due dei migliori episodi di Peacemaker di sempre: gli episodi due e tre della seconda stagione. John Cena, onestamente, Dio, non ho mai visto nessuno che sia migliorato così tanto in così poco tempo. È stato fantastico nella prima stagione. Questa stagione lo possiede ed è incredibile.

Per quanto riguarda Superman, Gunn ha ribadito le dichiarazioni passate su Krypto, ha elogiato le star David Corenswet e Rachel Brosnahan e ha anche fornito alcuni aggiornamenti sui tempi di montaggio e il primo trailer.

Krypto, è stato qualcosa di semplicemente incredibile. Abbiamo lavorato con lui nel montaggio. Per me personalmente è una parte incredibile della storia. Quando stavo scrivendo la sceneggiatura, è arrivato e ha cambiato un po’ tutto. Siamo nel pieno del processo di editing. David Corenswet lascerà tutti a bocca aperta. È la star del cinema che tutti sognano che possa essere. Non credo che nessuno capisca davvero la profondità del talento di questo ragazzo, sia dal punto di vista drammatico che comico. È la migliore star d’azione con cui abbia mai lavorato…Mi sento bene al riguardo, quindi è stato fantastico… Non passerà molto tempo prima di vedere un trailer, ma non sarà nemmeno troppo presto.

Gunn ha parlato di come il film sarà basato sul fumetto di Tom King, Woman of Tomorrow, e lo ha definito “un’interpretazione completamente diversa e unica di un supereroe”, prima di rivelare di aver appena visto il provino per il ruolo di Ruthie.