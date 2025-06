Il volto di Clayface, Fantastici Quattro e Superman verso le sale

Clayface

Con l’annuncio ufficiale della scelta dell’attore Tom Rhys Harries come protagonista dell’adattamento cinematografico targato DC Studios incentrato sul personaggio del villain appartenente alla rogue gallery di Batman, entra nelle fasi iniziali uno dei progetti più interessanti della nuova major cinematografica, ma certamente anche uno dei più rischiosi.

Clayface, nato nel 2023 come una proposta di Mike Flanagan e del suo socio presso la Intrepid Pictures, Trevor Macy, ai DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran ha destato fin da subito un certo interesse nella dirigenza e si è imposto come un progetto con la massima priorità. Un evento abbastanza inusuale vista la scaletta che lo stesso Gunn aveva presentato quando i DC Studios sono nati e che aveva fatto temere un ritorno a quella deleteria politica degli annunci senza concretezza che aveva contraddistinto la fase più confusionaria della Warner durante la gestione del fallimentare DCEU.

Il progetto, invece, si è sviluppato in maniera abbastanza rapida, anche a causa del budget relativamente basso e a conferma del fatto che la major crede fortemente in una pellicola di questo tipo che, come abbiamo detto prima, non è esente da rischi.

La Warner e i DC Studios non sono ovviamente la Sony, che negli ultimi anni ha gestito gli adattamenti standalone sui criminali legati all’arrampicamuri con una sufficienza tale da ricordare i più bistrattati B-Movies degli anni ’50 e probabilmente hanno legato Clayface a una certa qualità e solidità narrativa che Morbius e Kraven il Cacciatore non avevano, anche sulla scia della regola fondamentale che sta guidando il lavoro di Gunn e relativa all’avere una sceneggiatura completa prima di avviare la lavorazione.

Da questo punto di vista si può, quindi, rimanere tranquilli e sperare che la supervisione mantenga una certa coerenza sul progetto. Più che altro, i problemi che circondano un film di questo tipo sono inerenti alla scarsa notorietà del personaggio tra il pubblico. La versione del villain che vedremo sul grande schermo, ovvero l’attore Matt Hagen, è forse la più nota tra gli appassionati, grazie anche al suo fondamentale utilizzo nella serie animata di Batman degli anni ’90 che lo hanno visto protagonista di alcuni degli episodi più belli, tragici e commoventi dell’intera serie scritti tra gli altri da Marv Wolfman. Ma questa notorietà si ferma, appunto, agli appassionati, mentre bisognerà vedere quale impulso una pellicola di questo tipo, descritta come una tragedia horror alla Substance, riuscirà a dare al pubblico generalista meno scafato.

Lo stesso fattore di rischio comunque potrebbe sussistere anche con gli appassionati che probabilmente già ora si stanno chiedendo come questo film si inserirà nel quadro generale del nuovo DC Universe. Qualcosa che probabilmente per la dirigenza DC Studios non è al momento motivo di interesse, ma per una fanbase che analizza anche il dettaglio più insignificante potrebbe esserlo. Comunque, il progetto veleggia tranquillo verso la lavorazione in Inghilterra, nell’attesa che il cast si delinei e che vengano forniti più elementi per avere un quadro più completo su quello che verrà.

Superman e Fantastic Four verso le sale

I due film più attesi dell’estate cinematografica continuano le loro rispettive campagne promozionali, monopolizzando completamente l’attenzione da parte del pubblico in attesa del loro arrivo nelle sale.

Per quanto concerne Superman, nei giorni scorsi la filiale australiana di Pizza Hut, famosa catena statunitense, ha deciso di celebrare l’uscita della pellicola con protagonista David Corenswet con una speciale confezione in edizione limitata che include due pizze grandi e due contorni, tra cui la pizza Super Supreme, la specialità di Pizza Hut. Ogni acquisto di questa speciale confezione darà la possibilità di vincere un viaggio indimenticabile per due al Warner Bros. World Abu Dhabi, del valore di oltre 20.000 dollari.

Questa promozione è valida dal 16 giugno al 24 luglio 2025 ed è aperta ai residenti australiani di età pari o superiore a 18 anni. Per partecipare è sufficiente acquistare un Superman Bundle online o tramite l’app Pizza Hut, soddisfare i requisiti di spesa minima e compilare il modulo di partecipazione che apparirà dopo l’ordine quando questi sarà stato effettuato.

Nel frattempo, la campagna promozionale del film sull’uomo d’acciaio va avanti anche grazie a una singolare iniziativa che da qualche giorno riguarda una newsletter del “Daily Planet” lanciata dai DC Studios e che presenta articoli fittizi realizzati dai comprimari del film come Perry White, Cat Grant, Steve Lombard, Jimmy Olsen e ovviamente Lois Lane, che riprendono eventi e situazioni che vedremo all’interno della pellicola.

Legata alla pizza è anche la partnership che coinvolge Little Caesar Enterprises Inc., la terza catena di pizzerie più grande negli Stati Uniti, e la pellicola sul fantastico quartetto con il lancio della Pizza Fantastic Four-N-One, una nuova eroica creazione ispirata al lungometraggio.

La Pizza Fantastic Four-N-One offre quattro combinazioni di sapori in un’unica grande pizza, ideata per famiglie e gruppi di amici. A partire dal 16 giugno, gli ospiti potranno gustare due fette di ciascuno dei seguenti gusti: formaggio classico, salame piccante, salsiccia italiana e pancetta, salame e jalapeño.

Oltre alla pizza Fantastic Four-N-One, disponibile a tempo limitato, i Marvel Studios hanno collaborato con Little Caesars per progettare le sue prime esclusive scatole per pizza per la campagna. Quando tutte e quattro le scatole da collezione vengono assemblate, rivelano un’immagine nascosta che collega i quattro personaggi.

Questo è un grande momento per il nostro marchio – ha dichiarato Greg Hamilton, Chief Marketing Officer di Little Caesars – Siamo entusiasti di collaborare con Marvel Studios per portare l’entusiasmo de I Fantastici Quattro – Gli Inizi nei nostri negozi e nelle case di tutto il paese. È un modo delizioso, appetitoso e adatto alle famiglie per celebrare gli eroi che ci uniscono.

Per promuovere l’iniziativa, oltre a un accordo con la catena Fandango incentrata sulla vendita dei biglietti per vedere il film, la società ha anche diffuso un promo che vede la comparsa di Giganto, il mostro apparso sulla copertina del primo numero della serie dei Fantastici Quattro, nel 1961.