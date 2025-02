Il ritorno del Diavolo Rosso, Brave New World verso le sale

Daredevil: Born Again

Con la diffusione del trailer ufficiale, avvenuta nei giorni scorsi, i Marvel Studios hanno iniziato la campagna promozionale per l’attesa serie che vedrà il ritorno dell’eroe di Hell’s Kitchen interpretato da Charlie Cox, con uno show che permetterà alla major di incorporare ancora di più il personaggio nella continuity del Marvel Cinematic Universe dopo le precedenti e fugaci apparizioni viste in She-Hulk ed Echo.

Il progetto, che come noto si era fermato poco dopo l’inizio della lavorazione a causa di un rimpasto creativo oltre che allo sciopero degli sceneggiatori, darà inoltre ai Marvel Studios l’impulso per continuare quella strada diretta alla creazione di un mini-universo incentrato principalmente sugli eroi da strada, fornendo quindi l’occasione di dare spazio a storie, per così dire, “di quartiere”, rispetto alle grandi saghe in corso sul grande schermo, che ovviamente hanno un impatto maggiore.

Il trailer mette subito lo spettatore di fronte a un confronto diretto tra Matt Murdock e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) – che si presume sia già sindaco di New York in quel frangente – oltre a fornire una serie di sequenze che indicano come il nuovo show presenterà al suo interno moltissime storyline e archi narrativi riguardanti i villain Muse e Bullseye, ma anche vigilanti come Tigre Bianca e il Punitore, senza dimenticare il ruolo di Heather Glenn, interpretata da Margarita Levieva. Cosa da evidenziare, è il breve accenno nel dialogo tra i due personaggi riguardante il ruolo da vigilante di Matt Murdock, che pare essere stato in qualche modo abbandonato, elemento che indica come dall’ultima apparizione del personaggio nel serial su She-Hulk sia accaduto qualcosa.

Ad accompagnare il trailer anche la diffusione di un poster che, almeno nella versione originale, gioca intelligentemente con la frase “L’opera del Diavolo non finisce mai” mettendo sullo stesso piano i personaggi di Fisk e Daredevil, anche se ognuno con obiettivi e scopi finali differenti, ma in cui la parola “Diavolo” ha, a livello promozionale, lo scopo di riferirsi a entrambi. Un gioco che si perde totalmente nella versione italiana, con la semplicistica scelta dell’incipit “La missione di Daredevil non è finita”, snaturandone completamente il significato e l’impatto, cosa questa per cui tirare le orecchie agli executives italiani della Disney.

Detto questo, il filmato punta molto anche sul fattore violenza, evidenziando soprattutto nella parte finale come questa serie cercherà di mantenere le atmosfere dello show Netflix, anche se pare a una prima impressione che qui la violenza sia decisamente maggiore, anche rispetto ad Echo, serie quest’ultima in cui tra le coreografie delle scene di lotta non erano propriamente eccellenti. Elemento questo che in Daredevil: Born Again, guardando con attenzione le sequenze presentate nel trailer, sembra essere stato salvaguardato e supervisionato con accuratezza.

Captain America: Brave New World

A ormai meno di un mese dall’uscita nelle sale, continua incessante la campagna promozionale attorno al nuovo capitolo cinematografico sull’eroe a stelle e strisce con protagonista Anthony Mackie e, come detto nella precedente puntata di questa rubrica, i Marvel Studios stanno decisamente puntando sulle partnership per aumentare l’attenzione del pubblico sul film, con spot mirati, tra l’altro con la collaborazione di brand storici negli Stati Uniti.

È questo il caso di Barbasol, un marchio americano di creme da barba, dopobarba e rasoi usa e getta creato dal professor Frank Shields del MIT nel 1919 a Indianapolis e che attualmente è di proprietà di Perio Incorporated.

Per l’occasione, è stato diffuso uno spot publicitario che, oltre a nuove sequenze tratta dall’attesa pellicola, sottolinea come i colori rosso, bianco e blu della bandiera americana si uniscono nelle lattine da collezione Barbasol in edizione limitata ispirate al film, che sono attualmente già sugli scaffali dei negozi specializzati negli USA.

Nel frattempo, la catena AMC Theaters ha diffuso le prime immagini della vaschetta da popcorn collezionabile ispirata al film, disponibile nei loro cinema. Medesima iniziativa anche dalla catena Regal, che distribuirà merchandise legato alla pellicola a cui acquista i biglietti tra cui un busto di Hulk Rosso, oltre a action figure della linea Funko e, anche in questo caso, vaschette collezionabili per il popcorn e le bevande.

Cinebrevi

Nei giorni scorsi, la Warner ha licenziato Josh Goldstine, responsabile del marketing globale della major. Nonostante alcune speculazioni di settore secondo cui Goldstine sarebbe stato usata come capro espiatorio per il risultato al box office del sequel di Joker, fonti citate da Variety affermano che non c’è stato un singolo evento scatenante che abbia portato alla sua fuoriuscita, legando invece la vicenda a una riduzione dei costi, in quanto non si sa nemmeno se il posto sarà coperto da un’altra persona. Il licenziamento arriva comunque in un anno basilare per la major che ha in uscita molte pellicole costose, tra cui il nuovo film di Superman.