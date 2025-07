La sempre più attiva Edizioni Inkiostro lancia nelle fumetterie un’altra serie dai contenuti decisamente forti, che segue le azioni di un feroce malvivente soprannominato “La Iena”. In questo primo numero vediamo il protagonista all’assalto di una banca dove, seppur braccato, riesce a fuggire lasciando dietro di se una lunga scia di cadaveri. Soggetto, sceneggiatura e disegni de “La follia di Tom”, titolo dell’episodio, sono opera di Rossano Piccioni che insieme a Stefano Fantelli ha creato sempre per la Edizoni Inkiostro il fumetto cult “The Cannibal Family”. Nelle 32 pagine che compongono lo spillato, l’autore focalizza la sua attenzione sopratutto sulla caratterizzazione del protagonista, descrivendone l’immoralità, l’indole selvaggia e quella vena di follia che si palesa al lettore nell’ultima sorprendente vignetta. È un fumetto semplice e diretto, con pochi orpelli, quello di Piccioni, che vuole colpire direttamente senza mezze misure, riuscendoci in pieno. Si respira l’aria dei violenti film polizieschi degli anni ’80, come fa notare giustamente Barbara Baraldi nell’introduzione, e si cita soprattutto quel “Cani Arrabbiati” di Mario Bava che, dopo la sua “riscoperta”, ha ammaliato registi di fama assoluta. Chiude il cerchio il segno grezzo e perfettibile di Piccioni, che, seppur con qualche indecisione, delinea in pieno l’anima “povera e cattiva” di questa produzione, che dal secondo episodio si sdoppia su due linee narrative differenti, dando al lettore la possibilità di scegliere quale seguire. Bella, infine, la copertina di Leomacs, copertinista della serie insieme a Giorgio Santucci.

Abbiamo parlato di:

La Iena #1

Rossano Piccioni

Edizioni Inkiostro, luglio 2015

32 pagine, spillato, bianco e nero – € 4,00

ISBN: 9788899413019