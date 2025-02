I manga e i webtoon che leggeremo nel 2025

Il primo mese del 2025 sta quasi per finire e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Dopo i fumetti italiani, ecco alcuni titoli manga e webtoon che usciranno nel nostro paese nei prossimi mesi.

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2025, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2025 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

Star Comics

Manga Issho – marzo

La nuova rivista di manga che unisce le forze creative di quattro editori di tutta Europa (oltre a Star Comics, la tedesca altraverse, la franco belga Kana e la spagnola Planeta Comic), con 72 autori europei pronti a dare vita a stili e storie uniche sulle sue pagine. Pubblicata trimestralmente in contemporanea contemporaneamente in Italia, Spagna, Francia e Germania, avrà un prezzo di lancio di € 4,90 per oltre 300 pagine su un formato 165x240mm. Dalla seconda uscita, il prezzo sarà aggiornato a € 6,90. La rivista sarà disponibile in librerie, fumetterie specializzate e online nello store di Star Comics.

– marzo La nuova rivista di manga che unisce le forze creative di quattro editori di tutta Europa (oltre a Star Comics, la tedesca altraverse, la franco belga Kana e la spagnola Planeta Comic), con 72 autori europei pronti a dare vita a stili e storie uniche sulle sue pagine. Pubblicata trimestralmente in contemporanea contemporaneamente in Italia, Spagna, Francia e Germania, avrà un prezzo di lancio di € 4,90 per oltre 300 pagine su un formato 165x240mm. Dalla seconda uscita, il prezzo sarà aggiornato a € 6,90. La rivista sarà disponibile in librerie, fumetterie specializzate e online nello store di Star Comics. Kagurabachi di Takeru Hokazono (4 volumi, serie in corso) – primavera

Chihiro Rokuhira, apprendista fabbro, cerca vendetta dopo l’assassinio del padre e il furto delle sue leggendarie katane magiche. Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir.

di Takeru Hokazono (4 volumi, serie in corso) – primavera Chihiro Rokuhira, apprendista fabbro, cerca vendetta dopo l’assassinio del padre e il furto delle sue leggendarie katane magiche. Azione, violenza e spettacolari combattimenti in una storia a cavallo fra il sovrannaturale e il noir. My love story with Yamada-kun at LV.999 di Mashiro (9 volumi, serie in corso) – primavera

Akane Kinoshita, studentessa universitaria appassionata di videogiochi, è stata appena lasciata dal suo fidanzato. Determinata a vendicarsi col suo ex, Akane decide di partecipare a un evento offline del videogioco “Forest of Savior”, ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata.

di Mashiro (9 volumi, serie in corso) – primavera Akane Kinoshita, studentessa universitaria appassionata di videogiochi, è stata appena lasciata dal suo fidanzato. Determinata a vendicarsi col suo ex, Akane decide di partecipare a un evento offline del videogioco “Forest of Savior”, ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata. The Jojolands di Hirohiko Araki (4 volumi, serie in corso) – primavera

Jodio Joestar, un giovane di 15 anni che vive alle Hawaii, si ritrova coinvolto in un complotto per rubare un diamante da un misterioso uomo giapponese, che si rivela essere Rohan Kishibe. Arriva in Italia un nuovo capitolo del mondo de Le bizzarre avventure di JoJo create dal maestro Hirohiko Araki.

di Hirohiko Araki (4 volumi, serie in corso) – primavera Jodio Joestar, un giovane di 15 anni che vive alle Hawaii, si ritrova coinvolto in un complotto per rubare un diamante da un misterioso uomo giapponese, che si rivela essere Rohan Kishibe. Arriva in Italia un nuovo capitolo del mondo de Le bizzarre avventure di JoJo create dal maestro Hirohiko Araki. Dr. Stone 27 di Boichi e Riichiro Inagaki – primavera

Senku e i suoi compagni accettano la sfida di costruire una macchina del tempo, il più ambizioso obiettivo della scienza. Nel bel mezzo dei loro sforzi, ricevono un “messaggio” dal futuro da parte di una persona inaspettata. Un nuovo, inatteso ultimo volume di una delle avventure scientifiche più di successo degli ultimi anni.

di Boichi e Riichiro Inagaki – primavera Senku e i suoi compagni accettano la sfida di costruire una macchina del tempo, il più ambizioso obiettivo della scienza. Nel bel mezzo dei loro sforzi, ricevono un “messaggio” dal futuro da parte di una persona inaspettata. Un nuovo, inatteso ultimo volume di una delle avventure scientifiche più di successo degli ultimi anni. Wild strawberry di Ire Yonemoto (3 volumi, serie in corso) – primavera

In un giorno di aprile Tokyo viene misteriosamente avvolta dal piante che si sono evolute per assorbire nutrienti dagli esseri umani, mutando in raccapriccianti parassiti ribattezzati “jinka”. Trentasei anni dopo un vaccino è stato scoperto e la società è ripartita, ma il costo proibitivo del farmaco ha acuito ancor più le differenze sociali. In questo contesto inizia l’avventura dei i fratellastri Kingo e Kayano, quest’ultima diventata ospite capace di controllare i Jinka. Da qui gli eventi precipitano, trasformando il manga in un turbine di horror, fantascienza, combattimenti e disegni spettacolari.

di Ire Yonemoto (3 volumi, serie in corso) – primavera In un giorno di aprile Tokyo viene misteriosamente avvolta dal piante che si sono evolute per assorbire nutrienti dagli esseri umani, mutando in raccapriccianti parassiti ribattezzati “jinka”. Trentasei anni dopo un vaccino è stato scoperto e la società è ripartita, ma il costo proibitivo del farmaco ha acuito ancor più le differenze sociali. In questo contesto inizia l’avventura dei i fratellastri Kingo e Kayano, quest’ultima diventata ospite capace di controllare i Jinka. Da qui gli eventi precipitano, trasformando il manga in un turbine di horror, fantascienza, combattimenti e disegni spettacolari. Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse di In-Wan Uoun e Boichi (4 volumi) – primavera

Frutto della collaborazione tra l’editore giapponese Shogakukan con lo studio coreano YLAB, la serie,vede protagonista proprio il leggendario Marco Polo che, per proteggere la sua famiglia, si ritrova catapultato in un mondo completamente diverso dal suo. Si tratta di un’opera che ha un perfetto mix di azione, mistero e nuovi universi.

J-POP Manga

Firefly Wedding di Oreco Tachibana (primo volume, serie in corso) – gennaio

Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla, e a cui lei chiede di sposarsi per vivere più a lungo, facendo però una promessa che non può mantenere. L’opera è stata nominata ai Kodansha Manga Awards 2024 come Miglior Shojo.

di Oreco Tachibana (primo volume, serie in corso) – gennaio Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla, e a cui lei chiede di sposarsi per vivere più a lungo, facendo però una promessa che non può mantenere. L’opera è stata nominata ai Kodansha Manga Awards 2024 come Miglior Shojo. Il Drago e il Camaleonte di Ryou Ishiyama (primo volume, serie in corso)- gennaio

Dopo un banale incidente, il geniale mangaka Garyo Hanagami e Shinobu Miyama, un disegnatore sconosciuto che nutre nei suoi confronti un odio morboso, si ritrovano l’uno nel corpo dell’altro. Il primo si gode i privilegi e il successo, il secondo invece trama per tornare al vertice.

di Ryou Ishiyama (primo volume, serie in corso)- gennaio Dopo un banale incidente, il geniale mangaka Garyo Hanagami e Shinobu Miyama, un disegnatore sconosciuto che nutre nei suoi confronti un odio morboso, si ritrovano l’uno nel corpo dell’altro. Il primo si gode i privilegi e il successo, il secondo invece trama per tornare al vertice. Endroll Back di Kantetsu, Haruna Nakazato (tre volumi in box, serie conclusa) – gennaio

Yuka, sorella minore di Asaharu, si è suicidata a causa degli atti di bullismo subiti. Un angelo appare al fratello fratello sfidandolo a trovare e uccidere i colpevoli per riportarla in vita: il tempo è solo di tre mesi e ogni errore costa caro al protagonista.

di Kantetsu, Haruna Nakazato (tre volumi in box, serie conclusa) – gennaio Yuka, sorella minore di Asaharu, si è suicidata a causa degli atti di bullismo subiti. Un angelo appare al fratello fratello sfidandolo a trovare e uccidere i colpevoli per riportarla in vita: il tempo è solo di tre mesi e ogni errore costa caro al protagonista. La mia Senpai è un ragazzo di Pom (primo volume, serie conclusa) – febbraio

Un triangolo di sentimenti e accettazione di sé che coinvolge la giovane Saki Aoi, la senpai del consiglio studentesco, Makoto Hanaoka, in realtà un ragazzo che ama travestirsi con abiti femminili, e Ryuji, l’amico d’infanzia di Makoto, da sempre innamorato di lui.La serie finalista ai Next Manga Award 2021 con adattamento animato in streaming su Crunchyroll.

di Pom (primo volume, serie conclusa) – febbraio Un triangolo di sentimenti e accettazione di sé che coinvolge la giovane Saki Aoi, la senpai del consiglio studentesco, Makoto Hanaoka, in realtà un ragazzo che ama travestirsi con abiti femminili, e Ryuji, l’amico d’infanzia di Makoto, da sempre innamorato di lui.La serie finalista ai Next Manga Award 2021 con adattamento animato in streaming su Crunchyroll. Midnight Heart Tune di Masakuni Igarashi (primo volume, serie in corso, J-POP Manga) – febbraio

Una notte in cui non riesce a prendere sonno, Arisu scopre la trasmissione radiofonica intitolata “Midnight Heart Tune” e si lascia cullare dalla dolce e suadente voce di “Apollo”, la misteriosa conduttrice del programma. La scomparsa di quest’ultima porta all’inizio di un’indagine che porta Arusy a scoprire legami nascosti nel club delle telecomunicazioni della sua scuola.

di Masakuni Igarashi (primo volume, serie in corso, J-POP Manga) – febbraio Una notte in cui non riesce a prendere sonno, Arisu scopre la trasmissione radiofonica intitolata “Midnight Heart Tune” e si lascia cullare dalla dolce e suadente voce di “Apollo”, la misteriosa conduttrice del programma. La scomparsa di quest’ultima porta all’inizio di un’indagine che porta Arusy a scoprire legami nascosti nel club delle telecomunicazioni della sua scuola. Veil di Kotteri (primo volume, serie in corso, J-POP Manga) – febbraio

Un poliziotto assume come centralinista alla stazione di polizia una ragazza in fuga incontrata per caso in strada. e così inizia così la loro vita insieme. Una storia carica di mistero ed eleganza, illustrata interamente a colori da Kotteri!

di Kotteri (primo volume, serie in corso, J-POP Manga) – febbraio Un poliziotto assume come centralinista alla stazione di polizia una ragazza in fuga incontrata per caso in strada. e così inizia così la loro vita insieme. Una storia carica di mistero ed eleganza, illustrata interamente a colori da Kotteri! Hen Na Ie – La strana casa di Uketsu e Kyou Ayano (serie in corso) – marzo

C’è una casa, a Tokyo, che da fuori appare del tutto normale. Osservando la sua planimetria, però, appaiono lampanti delle incongruenze, come se ci fosse una stanza irraggiungibile circondata da pareti senza aperture. Uno spirito curioso, appassionato di true crime e occulto, e un architetto dovranno fare luce sul mistero, scoprendo una serie di eventi spaventosi.

Saldapress

The Dungeon of Black Company di Youhei Yasumuregu – marzo

Kinji Ninomiya vuole liberarsi dai vincoli del lavoro, ma per un errore finisce per trovarsi in un altro mondo dove finisce vittima di una ditta che pratica lo sfruttamento e che ha un terribile dungeon come luogo di lavoro. Una paga da fame, lunghissime ore di servizio, un terribile ambiente lavorativo e, per finire, quella buona a nulla della ragazza mostro e gli altri membri della compagnia che Kinji ha messo insieme che esigono sempre di più. Un manga fantasy che ironizza sulla struttura del mondo del lavoro in Giappone.

di Youhei Yasumuregu – marzo Kinji Ninomiya vuole liberarsi dai vincoli del lavoro, ma per un errore finisce per trovarsi in un altro mondo dove finisce vittima di una ditta che pratica lo sfruttamento e che ha un terribile dungeon come luogo di lavoro. Una paga da fame, lunghissime ore di servizio, un terribile ambiente lavorativo e, per finire, quella buona a nulla della ragazza mostro e gli altri membri della compagnia che Kinji ha messo insieme che esigono sempre di più. Un manga fantasy che ironizza sulla struttura del mondo del lavoro in Giappone. The Kingdoms of Ruin di Yoruhashi – aprile

La morte dell’ultima strega di fronte agli occhi del suo amato Adoni e una prigionia decennale danno inizio a uno shonen fantasy molto originale.

Panini Comics (Planet Manga)

I Cortili del Cuore Omnibus Edition di Ai Yazawa – febbraio

Un’edizione speciale in occasione dei trent’anni dalla prima uscita.

di Ai Yazawa – febbraio Un’edizione speciale in occasione dei trent’anni dalla prima uscita. Sakamoto Days 1 Discovery Edition di Yuto Suzuki – febbraio

L’arrivo dell’anime di Sakamoto Days su Netflix è l’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – lo spassosissimo shonen manga di Shueisha, che racconta la storia di un ex sicario che cerca di rifarsi la vita come gestore di un convenience store.

di Yuto Suzuki – febbraio L’arrivo dell’anime di Sakamoto Days su Netflix è l’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – lo spassosissimo shonen manga di Shueisha, che racconta la storia di un ex sicario che cerca di rifarsi la vita come gestore di un convenience store. Cat’s eye – Occhi di Gatto New Edition # 1 di Tsukasa Hojo – febbraio

Le ladre più famose di sempre tornano in una nuova edizione. Di giorno gestiscono un bar; di notte si trasformano in formidabili ladre. Rui, Hitomi e Ai avvisano sempre prima di colpire e sulla scena del crimine lasciano una firma: Cat’sEye.

di Tsukasa Hojo – febbraio Le ladre più famose di sempre tornano in una nuova edizione. Di giorno gestiscono un bar; di notte si trasformano in formidabili ladre. Rui, Hitomi e Ai avvisano sempre prima di colpire e sulla scena del crimine lasciano una firma: Cat’sEye. Mujina into the deep di Inio Asano – febbraio

Un action distopico dall’autore di Buonanotte Punpun, Solanin e Dead Dead Demon’s Dededededestruction. Saranno disponibili anche edizione variant e un concorso per vincere uno shikishi autografato.

di Inio Asano – febbraio Un action distopico dall’autore di Buonanotte Punpun, Solanin e Dead Dead Demon’s Dededededestruction. Saranno disponibili anche edizione variant e un concorso per vincere uno shikishi autografato. Centuria 1 di Tohru Kuramori – aprile 2025

Un dark fantasy incentrato su violenza, poteri soprannaturali, rinascita e lotta per la libertà, senza nessuna esclusione di colpi.

di Tohru Kuramori – aprile 2025 Un dark fantasy incentrato su violenza, poteri soprannaturali, rinascita e lotta per la libertà, senza nessuna esclusione di colpi. Tower Dungeon di Tsutomu Nihei – luglio

IL leggendario autore di Blame! e Abara ci porta per la prima volta in un’ambientazione fantasy, rappresentato nello stile unico dell’aitore

Renoir (Collana Gaijin)

Kohva 2 di Konata

Aki non è riuscito a salvare il suo popolo dall’ira degli orsi, le divinità della foresta impazzite all’improvviso, ma grazie a Sedna il popolo del vento è riuscito a sopravvivere alla stessa, terribile minaccia. Qualcosa sta distruggendo l’equilibrio degli dei, da quando Kohva è scomparso. Ma chi è Kohva? Continua il manga rivelazione dell’autrice spagnola Konata.

di Konata Aki non è riuscito a salvare il suo popolo dall’ira degli orsi, le divinità della foresta impazzite all’improvviso, ma grazie a Sedna il popolo del vento è riuscito a sopravvivere alla stessa, terribile minaccia. Qualcosa sta distruggendo l’equilibrio degli dei, da quando Kohva è scomparso. Ma chi è Kohva? Continua il manga rivelazione dell’autrice spagnola Konata. Silence 4 di Joann Vorniere

Finalmente ad Alto-Forte! Luna, fatta prigioniera al suo arrivo, vuole sapere se Volémie, l’amica che ha involontariamente ferito tempo prima, è ancora viva. Lame, invece, si scontra subito con la realtà quando scopre la situazione dei membri della sua comunità… Insieme a Ocelle, che ora sembra capace di usare la magia, Lame e i suoi compagni dovranno decidere se opporsi a sir Cime.

di Joann Vorniere Finalmente ad Alto-Forte! Luna, fatta prigioniera al suo arrivo, vuole sapere se Volémie, l’amica che ha involontariamente ferito tempo prima, è ancora viva. Lame, invece, si scontra subito con la realtà quando scopre la situazione dei membri della sua comunità… Insieme a Ocelle, che ora sembra capace di usare la magia, Lame e i suoi compagni dovranno decidere se opporsi a sir Cime. Dr. Brain (stagione 2) 1-2 di Jac-Ga Hong

Nella mente di Sewon, la realtà e i ricordi dei morti si confondono sempre di più. La sua macchina per leggere nella mente dei defunti potrebbe portare alla verità su una serie di omicidi legati tra loro e scoperchiare un caso molto più grande di quanto immaginasse… ma a quale prezzo? La seconda stagione del thriller coreano da cui è stato tratto il primo K-Drama di Apple TV+.

di Jac-Ga Hong Nella mente di Sewon, la realtà e i ricordi dei morti si confondono sempre di più. La sua macchina per leggere nella mente dei defunti potrebbe portare alla verità su una serie di omicidi legati tra loro e scoperchiare un caso molto più grande di quanto immaginasse… ma a quale prezzo? La seconda stagione del thriller coreano da cui è stato tratto il primo K-Drama di Apple TV+. The Horizon 2-3 di Jung Ji Hun

Il ragazzo e la ragazza continuano a camminare, superando il paesaggio desolato e la gente distrutta, superando il proprio trauma e il proprio dolore. Ma tutte le strade devono finire. Cosa li aspetta alla fine del loro viaggio?

di Jung Ji Hun Il ragazzo e la ragazza continuano a camminare, superando il paesaggio desolato e la gente distrutta, superando il proprio trauma e il proprio dolore. Ma tutte le strade devono finire. Cosa li aspetta alla fine del loro viaggio? Crush of a lifetime 3-6 di Halim Jeong, Yeonwoo Kim

Le vicende amorose di Hyeji, l’influencer che non è mai uscita con un ragazzo, si complicano sempre più… fino a una romantica conclusione.

di Halim Jeong, Yeonwoo Kim Le vicende amorose di Hyeji, l’influencer che non è mai uscita con un ragazzo, si complicano sempre più… fino a una romantica conclusione. An hour of romance 2-5 di Myeongmi Kim

Joohan è un’ambiziosa stacanovista che gestisce il suo team con il pugno di ferro. Quando Dojin, un goffo fusto dal cuore puro, le si presenta davanti, è tutt’altro che amore a prima vista. Quando un monaco li lega insieme con un incantesimo, obbligandoli a scambiarsi i corpi per un’ora al giorno, tutto cambia.Il nuovo manhwa dell’autrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?.

di Myeongmi Kim Joohan è un’ambiziosa stacanovista che gestisce il suo team con il pugno di ferro. Quando Dojin, un goffo fusto dal cuore puro, le si presenta davanti, è tutt’altro che amore a prima vista. Quando un monaco li lega insieme con un incantesimo, obbligandoli a scambiarsi i corpi per un’ora al giorno, tutto cambia.Il nuovo manhwa dell’autrice di Cos’è che non va con la segretaria Kim?. Cos’è che non va con la segretaria Kim? 6 di Myeongmi Kim

La romanticissima conclusione dell’office romance più amato della Corea.

di Myeongmi Kim La romanticissima conclusione dell’office romance più amato della Corea. Banana Sioule 3 di Michaël Sanlaville

L’esplosiva conclusione dello shōnen sportivo made in France.

Coconino Press (Collana Doku)

Folli passioni di Kamimura Kazuo (2 volumi con cofanetto) – febbraio

L’amore portato all’estremo e la devozione assoluta per l’arte si trovano intrecciati in questo grandioso, tragico affresco storico ambientato nel Giappone di metà Ottocento: una nuova opera finora inedita in Italia del maestro del manga Kamimura, che si ispira alla vita di Hokusai e alla tradizione delle stampe erotiche.

di Kamimura Kazuo (2 volumi con cofanetto) – febbraio L’amore portato all’estremo e la devozione assoluta per l’arte si trovano intrecciati in questo grandioso, tragico affresco storico ambientato nel Giappone di metà Ottocento: una nuova opera finora inedita in Italia del maestro del manga Kamimura, che si ispira alla vita di Hokusai e alla tradizione delle stampe erotiche. Il nuovo lavoro della signorina Lucky di Takano Fumiko – aprile

Arriva finalmente in Italia un’autrice di culto considerata dalla critica negli anni ’80 la portabandiera della new wave del fumetto giapponese, insieme a Otomo Katsuhiro, nella prima traduzione di un suo libro fuori dal Giappone In questo volume autoconclusivo Lucky, aspirante commessa di un grande magazzino, si trova coinvolta in un’avventura che ricorda un film di spionaggio anni Cinquanta, con omaggi ai romanzi di Agatha Christie e al cinema di Alfred Hitchcock.

di Takano Fumiko – aprile Arriva finalmente in Italia un’autrice di culto considerata dalla critica negli anni ’80 la portabandiera della new wave del fumetto giapponese, insieme a Otomo Katsuhiro, nella prima traduzione di un suo libro fuori dal Giappone In questo volume autoconclusivo Lucky, aspirante commessa di un grande magazzino, si trova coinvolta in un’avventura che ricorda un film di spionaggio anni Cinquanta, con omaggi ai romanzi di Agatha Christie e al cinema di Alfred Hitchcock. Underground di Maruo Suehiro – aprile

La nuova e attesissima opera di Maruo, maestro del genere ero guro, torna sui temi più cari all’autore (la scoperta dell’eros, il teatro underground, la musica, l’arte e il fumetto) con disegni raffinati e con un inedito slancio “quasi autobiografico”, in una storia che ha per protagonisti due giovani nati e cresciuti nella periferia di Tokyo negli anni Sessanta che si muovono ai margini, in luoghi “infernali” a metà tra sogno e creatività.

di Maruo Suehiro – aprile La nuova e attesissima opera di Maruo, maestro del genere ero guro, torna sui temi più cari all’autore (la scoperta dell’eros, il teatro underground, la musica, l’arte e il fumetto) con disegni raffinati e con un inedito slancio “quasi autobiografico”, in una storia che ha per protagonisti due giovani nati e cresciuti nella periferia di Tokyo negli anni Sessanta che si muovono ai margini, in luoghi “infernali” a metà tra sogno e creatività. Shinjū. Una storia d’amore di Furuya Usamaru – maggio

Il nuovo manga di Usamaru Furuya esce in Italia in prima edizione esclusiva mondiale, dopo aver incontrato ostacoli alla pubblicazione in Giappone per la scabrosità dei temi trattati. È la storia di due anime ferite, Noel e Eishin, una ragazza e un ragazzo entrambi segnati da esperienze di bullismo, emarginazione e abusi. I due protagonisti si incontrano, si riconoscono nelle rispettive sofferenze e solitudini e si innamorano, ma restano combattuti tra il desiderio di morte e la speranza di una nuova vita.

In your face comix

Maschera di Morte di Hideshi Hino – primavera

La storia di un misterioso individuo capace di scrutare nell’oscurità nascosta nel cuore delle persone.

di Hideshi Hino – primavera La storia di un misterioso individuo capace di scrutare nell’oscurità nascosta nel cuore delle persone. Lyrica di Keizo Miyanishi – primavera

L’antologia con le storie più rappresentative di fine anni Settanta e inizio Ottanta del maestro indiscusso del gekiga erotico Keizo Miyanishi, selezionate dallo stesso autore per creare un vero e proprio viaggio di formazione carnale. La ricerca estetica si insinua tra l’organicità dei fragili corpi nudi e il lirismo tanto raffinato quanto contorto, che come una coltre di nebbia, avvolge delicatamente ogni racconto.

Toshokan

Dieci anni più giovane di Nagi Sawara – gennaio

Amamiya rompe con il fidanzato e incontra Kobashi, un calzolaio che si interessa a lei. Nonostante la differenza d’età, la sua presenza la aiuta a superare il passato e a rinascere.

di Nagi Sawara – gennaio Amamiya rompe con il fidanzato e incontra Kobashi, un calzolaio che si interessa a lei. Nonostante la differenza d’età, la sua presenza la aiuta a superare il passato e a rinascere. Samurai Gunn di Valentin Seiche e Beau Blyth – febbraio

Gunncity è sotto il controllo dell’imperatore Gunn, che sfrutta i contadini con la gunnpowder, una sostanza che li trasforma in mostri. Red, una ragazza dei bassifondi, viene coinvolta in uno scontro tra un artigiano potenziato e un cavaliere e viene salvata da una cura misteriosa che risveglia la sua anima.

di Valentin Seiche e Beau Blyth – febbraio Gunncity è sotto il controllo dell’imperatore Gunn, che sfrutta i contadini con la gunnpowder, una sostanza che li trasforma in mostri. Red, una ragazza dei bassifondi, viene coinvolta in uno scontro tra un artigiano potenziato e un cavaliere e viene salvata da una cura misteriosa che risveglia la sua anima. Videogame Girl di Ken Wakai – febbraio

Shion Aku è un’impiegata appassionata di videogiochi, la cui vita ruota attorno a questa passione. Insieme al collega Janome, condivide esperienze nel mondo dei videogiochi, esplorando nuove attività. Un slice of life leggero e divertente, tra giochi e tecnologia.

di Ken Wakai – febbraio Shion Aku è un’impiegata appassionata di videogiochi, la cui vita ruota attorno a questa passione. Insieme al collega Janome, condivide esperienze nel mondo dei videogiochi, esplorando nuove attività. Un slice of life leggero e divertente, tra giochi e tecnologia. Alla luce della luna di Yu Akegata – marzo

La storia di Shiho, una fotografa introversa, e Akari, una ragazza solare e alla moda, che coltivano una forte amicizia nonostante le loro differenze. Tra stili di vita opposti e passioni diverse, cercano di rispettarsi e crescere insieme come coppia.

di Yu Akegata – marzo La storia di Shiho, una fotografa introversa, e Akari, una ragazza solare e alla moda, che coltivano una forte amicizia nonostante le loro differenze. Tra stili di vita opposti e passioni diverse, cercano di rispettarsi e crescere insieme come coppia. Un mondo bizzarro di Tsubana – febbraio

Kanemura e Takagi sono due liceali in un Giappone futuristico dove la tecnologia ha portato innovazioni straordinarie, come collane che oscurano il viso e gomme da masticare magiche. Vivono in un mondo dove il recupero dei ricordi e la realtà virtuale per i defunti sono servizi comuni, e strani incontri con androidi e alieni sono all’ordine del giorno.

di Tsubana – febbraio Kanemura e Takagi sono due liceali in un Giappone futuristico dove la tecnologia ha portato innovazioni straordinarie, come collane che oscurano il viso e gomme da masticare magiche. Vivono in un mondo dove il recupero dei ricordi e la realtà virtuale per i defunti sono servizi comuni, e strani incontri con androidi e alieni sono all’ordine del giorno. The Illusionist di Ruan Guang-Min e Wu Ming-Yi – aprile

I racconti della raccolta The Illusionist on the Skywalk and Other Stories di Wu Ming-yi, adattati a fumetti. Ambientati nella Taipei degli anni Ottanta, raccontano storie poetiche e oniriche che mescolano fantasia e realtà, tra un prestigiatore con un occhio di vetro e un leone di pietra.

di Ruan Guang-Min e Wu Ming-Yi – aprile I racconti della raccolta The Illusionist on the Skywalk and Other Stories di Wu Ming-yi, adattati a fumetti. Ambientati nella Taipei degli anni Ottanta, raccontano storie poetiche e oniriche che mescolano fantasia e realtà, tra un prestigiatore con un occhio di vetro e un leone di pietra. Un Incontro Casuale di Fumiya Hayashi – maggio

Arita e Takeda, due ex compagni di liceo, si rincontrano per caso durante una pioggia mentre cercano di salvare un gattino. Questo incontro fortuito dà vita a una relazione profonda e complessa, che li porta a convivere, senza definirsi né amici, né amanti, né familiari, ma semplicemente felici di stare insieme.

di Fumiya Hayashi – maggio Arita e Takeda, due ex compagni di liceo, si rincontrano per caso durante una pioggia mentre cercano di salvare un gattino. Questo incontro fortuito dà vita a una relazione profonda e complessa, che li porta a convivere, senza definirsi né amici, né amanti, né familiari, ma semplicemente felici di stare insieme. Idol Omicidio di Marin Kotani – giugno

Hikaru Otowa, l’idol più famosa del Paese, viene trovata assassinata, con pesanti accuse di prostituzione che emergono dopo la sua morte. La storia esplora il mistero dietro la sua vera identità, le menzogne e le ragioni del suo omicidio, rivelando le oscure realtà dietro il mondo dello spettacolo.

di Marin Kotani – giugno Hikaru Otowa, l’idol più famosa del Paese, viene trovata assassinata, con pesanti accuse di prostituzione che emergono dopo la sua morte. La storia esplora il mistero dietro la sua vera identità, le menzogne e le ragioni del suo omicidio, rivelando le oscure realtà dietro il mondo dello spettacolo. Wind Chaser di Chien Chia-Cheng – luglio

Durante la Seconda guerra mondiale, mentre i bombardamenti statunitensi devastano Taipei, due ragazzi – uno taiwanese e l’altro giapponese – si sfidano ogni giorno nella corsa per inseguire un treno, sognando di diventare famosi nell’atletica. Tuttavia, le circostanze della guerra e il destino cambiano radicalmente il corso delle loro vite.

di Chien Chia-Cheng – luglio Durante la Seconda guerra mondiale, mentre i bombardamenti statunitensi devastano Taipei, due ragazzi – uno taiwanese e l’altro giapponese – si sfidano ogni giorno nella corsa per inseguire un treno, sognando di diventare famosi nell’atletica. Tuttavia, le circostanze della guerra e il destino cambiano radicalmente il corso delle loro vite. Steam Reviere in Amber di Kuroimori – luglio

La Tomeship, una misteriosa aeronave che solca i cieli, trasporta un’antica libreria e un caffè per coloro che hanno il cuore spezzato. Shiori, la giovane che accoglie i clienti, aiuta anime turbate a trovare sollievo in un mondo steampunk.

Dynit

Sabikui Bisco Box di Shinji Kobukubo e Yuusuke Takahashi (4 volumi, serie completa)

In un Giappone distopico ,Bisco Akaboshi parte alla ricerca del miracoloso fungo “mangia-ruggine” noto come Sabikui per salvare la vita del suo maestro Jabi, che considera come un padre. Durante il viaggio incontra l’affascinante dottoressa Milo Nekoyanagi, che, a sua volta, cerca una cura per la malattia causata dal “vento di ruggine” nel tentativo di salvare la vita di sua sorella maggiore Pawoo.

di Shinji Kobukubo e Yuusuke Takahashi (4 volumi, serie completa) In un Giappone distopico ,Bisco Akaboshi parte alla ricerca del miracoloso fungo “mangia-ruggine” noto come Sabikui per salvare la vita del suo maestro Jabi, che considera come un padre. Durante il viaggio incontra l’affascinante dottoressa Milo Nekoyanagi, che, a sua volta, cerca una cura per la malattia causata dal “vento di ruggine” nel tentativo di salvare la vita di sua sorella maggiore Pawoo. Diasporaiser 1 (di 2) di Ondori Nukui

In un mondo infestato da alieni malvagi, un misterioso ragazzino e un vecchio bizzarro incrociano le rispettive strade per uno strano scherzo del destino… Inizia la loro epica avventura in questo universo in cui la magia regna sovrana come massima forma di potenza militare!

(di 2) di Ondori Nukui In un mondo infestato da alieni malvagi, un misterioso ragazzino e un vecchio bizzarro incrociano le rispettive strade per uno strano scherzo del destino… Inizia la loro epica avventura in questo universo in cui la magia regna sovrana come massima forma di potenza militare! 52 Hertz Resonance di Dento Hayane

Shirane, un insegnante Omega, incontra il suo ex compagno Kiyonari, un Alpha, durante l’organizzazione di una gita scolastica. Il loro incontro risveglia sentimenti e situazioni che Shirane aveva cercato di evitare. Un racconto autoconclusivo ambientato nell’Omegaverse.

di Dento Hayane Shirane, un insegnante Omega, incontra il suo ex compagno Kiyonari, un Alpha, durante l’organizzazione di una gita scolastica. Il loro incontro risveglia sentimenti e situazioni che Shirane aveva cercato di evitare. Un racconto autoconclusivo ambientato nell’Omegaverse. April come she will di Genki Kawamura e Chizu Hashii

Dall’autore di Se i gatti scomparissero dal mondo!

Shun Fujishiro lavora come psichiatra in un ospedale universitario e sta per sposarsi con Yayoi. Un giorno d’aprile riceve una lettera da Haru, il suo amore dei tempi dell’università. La fidanzata Yayoi scompare all’improvviso e lui parte per un lungo viaggio alla sua ricerca. Adattamento manga del romanzo campione d’incassi di Genki Kawamura, già autore di Se i gatti scomparissero dal mondo.

di Genki Kawamura e Chizu Hashii Dall’autore di Se i gatti scomparissero dal mondo! Shun Fujishiro lavora come psichiatra in un ospedale universitario e sta per sposarsi con Yayoi. Un giorno d’aprile riceve una lettera da Haru, il suo amore dei tempi dell’università. La fidanzata Yayoi scompare all’improvviso e lui parte per un lungo viaggio alla sua ricerca. Adattamento manga del romanzo campione d’incassi di Genki Kawamura, già autore di Se i gatti scomparissero dal mondo. Kamimachi Box di Machiko Kyō (2 volumi)

Uka, una liceale in fuga dalla madre autoritaria, trova rifugio presso uno studente universitario. Insieme a Nagisa, esplora il lato oscuro della società giapponese. Un’opera che indaga solitudine e relazioni umane, dall’autrice di Cocoon.

di Machiko Kyō (2 volumi) Uka, una liceale in fuga dalla madre autoritaria, trova rifugio presso uno studente universitario. Insieme a Nagisa, esplora il lato oscuro della società giapponese. Un’opera che indaga solitudine e relazioni umane, dall’autrice di Cocoon. Andiamo al Family Restaurant 1 di Yama Wayama

Sono passati quattro anni dai fatti di Andiamo al karaoke!, Satomi ora è al primo anno di università e fa del suo meglio per diventare un adulto normale e rispettabile. Lavora part-time in un family restaurant, anche di notte, dove ha modo di interagire con i personaggi più improbabili, quando si imbatte in Kyoji, che non incontra dai tempi delle medie.

1 di Yama Wayama Sono passati quattro anni dai fatti di Andiamo al karaoke!, Satomi ora è al primo anno di università e fa del suo meglio per diventare un adulto normale e rispettabile. Lavora part-time in un family restaurant, anche di notte, dove ha modo di interagire con i personaggi più improbabili, quando si imbatte in Kyoji, che non incontra dai tempi delle medie. Pinky Candy Kiss 1 di Ami Uozumi

Takara fa l’agente immobiliare e viene improvvisamente lasciata dal fidanzato con cui convive da due anni, e incontra per caso Emma, una sua compagna di classe dei tempi delle medie. Da qui muove i suoi passi questo manga josei a tinte yuri.

Bao Publishing

La taverna di mezzanotte vol.11 e 12 di Yaro Abe

Due nuovi volumi, come sempre a cadenza semestrale, del manga gourmet del sensei Yaro Abe da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight diner: Tokyo stories.

di Yaro Abe Due nuovi volumi, come sempre a cadenza semestrale, del manga gourmet del sensei Yaro Abe da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight diner: Tokyo stories. Salva il mondo all’ultimo canestro vol.2-3-4 di Nemu Yoko

Si completa la serie di Nemu Yoko che unisce diversi generi: manga scolastico, sportivo, sovrannaturale in cui il destino del pianeta è in mano a un’improbabile squadra liceale di basket femminile allenata da una sgangherata divinità.

Jundo