I fumetti italiani che leggeremo nel 2025

Il primo mese del 2025 è ormai finito e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Ecco alcuni titoli di autori e autrici italiani che usciranno nei prossimi mesi, a cui faranno seguito altri due articoli con i fumetti dall’oriente e dal resto del mondo: continuate a seguirci!

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2025, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2025 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

Coconino Press

Gatto Mondadory di Dr. Pira – marzo

Un unico volume raccoglie tutte le comiche avventure del leggendario Gatto del Dr. Pira, con extra inediti, mappe e approfondimenti per entrare nel mondo dell’autore.

Andrea, quel tipo strano della Terza C, è sparito all’improvviso senza lasciare tracce. Intorno a questa assenza si sviluppa il nuovo graphic novel di ZUZU, che dopo aver dato prova del suo talento con Cheese e Giorni felici continua a dar voce con grande empatia ai sentimenti e ai pensieri delle nuove generazioni.

Continua col terzo e penultimo volume la saga di Cosma e di suo figlio Mito, creatura nata dal rapporto proibito tra una discendente del clan dei lupi della montagna e uno del clan marino dei polipi. Una nuova avventura in una Calabria contemporanea e arcaica, dove le tradizioni locali si contaminano con elementi caratteristici del folklore e della cultura giapponese.

Continua col secondo capitolo l’adattamento a fumetti del celebre ciclo di romanzi di Elena Ferrante.

Bao Publishing

Atomi di Claudia Petrazz

Una ragazza si rivolge a un’agenzia di “problemi metafisici” per sentirsi completa, ma finisce per incontrare il suo doppio. Un graphic novel sui demoni interiori da abbracciare per sentirsi finalmente completi, che passa dall’umoristico, all’horror, al surreale.

Nella Palermo anni ’90, il piccolo Lucio vive con molte più responsabilità rispetto ai suoi coetanei e mentre ciò che lo circonda crolla e lo spinge a farsi molte domande, anche se lui vorrebbe solamente stare chiuso nella sua camera a disegnare.

Il sogno di diventare una fumettista, un gatto parlante e un groviglio di ansie: un esordio che racconta la difficoltà di poter essere davvero se stessi con il sapore di una sit-com.

Una storia emozionante sui sogni mancati e la speranza da non perdere, ambientata a Taranto tra le difficoltà del territorio e i conflitti con i padri, dall’autore di Elliot Smith e Umberto

Tunuè

Buster di Andrea Fontana e Ilaria Palleschi – febbraio

Una biografia a fumetti Buster Keaton, genio e figura cardine del cinema muto, è diventato un’icona di sperimentazione visiva grazie alle sue magistrali performance fisiche. Con una prefazione a cura del regista Maurizio Nichetti, Buster affronta temi attualissimi, come il desiderio di empatia, il bisogno di affermazione e di accettazione sociale e ci insegna come la vita sia sospesa su un filo fatto di compromessi ed opposti: l’unico modo per sopravvivere, è riuscire a farli convivere dentro di sé.

Un carosello di battute e freddure, una raccolta enigmi e indovinelli, un libro game tutto da giocare.

Grazie a un vecchio telefono giallo, Terry Time torna indietro nel tempo e, facendo amicizia con una staffetta partigiana, scopre i valori della libertà e dell’antifascismo. Il primo fumetto per la scuola primaria sulla Resistenza. Con il patrocinio di Amnesty International.

Simone non si arrende all’idea che il nonno sia morto. Con l’aiuto di Hector, iniziano ad indagare, fino ad addentrarsi in un bosco misterioso, dove fanno una scoperta incredibile: una rana dai poteri magici, che somiglia sorprendentemente a suo nonno. Un’avventura che intreccia mistero, magia e amicizia.

Luciano torna a Lonigo per ricordare la memoria del padre Giuseppe, un coraggioso partigiano ucciso dai nazisti. Un viaggio che intreccia presente e passato per mantenere viva la memoria e il sacrificio. Prefazione di Carlo Greppi.

Una coppia in crisi parte per un viaggio verso la Macedonia del Nord dopo aver ricevuto la notizia del malore della madre del protagonista. Durante il tragitto, i due affrontano tensioni e ricordi, intervallati da flashback del passato della famiglia di lui: dalla fuga del padre durante la guerra in Jugoslavia agli anni dell’infanzia vissuti con la madre e il fratello. Con ironia e dramma, C’era una volta l’est esplora la forza dei legami familiari e il confronto con la perdita, un alternarsi dolceamaro tra passato e presente.

Amici da sempre, un ragazzo e una ragazza si innamorano ma la loro storia si interrompe quando lei realizza di volere un corpo maschile. Riuscirà il loro amore ad andare oltre i pregiudizi?

Le avventure di una giovane navigatrice, Sol, e la sua misteriosa ricerca tra i protagonisti e personaggi delle fiabe e dei classici di tutti i tempi

Una rivisitazione divertente e simpatica, ma anche cupa e adrenalinica, della storia del vampiro più temibile del mondo, il Conte Dracula. Il primo volume della collana Da Paura! di Simple&Madama dedicata ai classici horror e d’avventura a fumetti.

Il terzo capitolo della saga postapocalittica di Giuglio Rincione con protagonista DIRT, un arrogante e violento personaggio animato, ex testimonial di una pubblicità degli anni ’50.

Nella Dublino degli anni Novanta, il giovane Patrick si allena per diventare un calciatore professionista. Ma quando si innamora di una ragazza dei quartieri alti, il suo sogno sembra esser messo in discussione.

Tra passioni che si risvegliano e altre che si estinguono emerge il ritratto amorevole di una famiglia e della giornata di fine estate che cambierà per sempre le loro vite.

Hania, una giovane donna, è morta a Napoli in circostanze misteriose ed è diventata un fantasma. I fantasmi sono condannati a perdere gradualmente la memoria per trasformarsi in ombre che vagano per l’eternità. Hania non accetta questo destino e, prima che sia troppo tardi, vuole ricordare chi era stata in vita.

Gigaciao

Testi Manifesti. Le mie ricette di Marco Petrucci, in arte Testi Manifesti – aprile

Un’esperienza culinaria e visiva unica, dove estetica, tradizione e creatività si incontrano. Realizzata da Marco Petrucci, in arte Testi Manifesti, noto grafico e artista che ha costruito un prestigioso percorso di collaborazioni con realtà di rilievo come Emergency, ARCI, il Cheap Street Poster Art Festival e la Scuola Holden.

Il primo libro dedicato interamente alle Mega Tree Majokko, personaggi creati da Sio, Dado e Chiara Zuliani su Scottecs Magazine e poi trasposte in una serie animata su Youtube, e alle loro fantastiche avventure, in una collezione di dodici episodi tutti a colori.

Una serie di racconti surreali, irriverenti e fuori di testa, fiabe brevi che finiscono malissimo, nata come serie di video sul canale YouTube di Sio, arriva finalmente in libreria e fumetteria in un volume cartonato.

Giacomo Keison Bevilacqua e il suo alter ego Panda tornano con una nuova raccolta di strisce, esplorando i sentimenti e le emozioni della vita quotidiana.

Eris Edizioni

Eden 1.0 di AkaB – febbraio

Scordatevi Adamo ed Eva. Questi sono Adama ed Evo: la versione 1.0. Caustici. Cattivi. C’è sicuramente amore, ma c’è anche esistenzialismo e filosofia. Uscita originariamente nel 2012 come autoproduzione, torna in libreria grazie all’Associazione AkaB che cura e promuove l’archivio e l’eredità artistica dell’autore, dopo la sua morte nel 2019. Un’opera sintetica e circolare, uno stile grafico minimale che esalta la complessità del lavoro di AkaB.

Accabarì è un borgo di provincia abitato da una piccola comunità. Il suo aspetto bucolico e semidiroccato è assurdo: il paese è invaso dagli Entroydi, statue di angeli deformi di diverse misure, alcune davvero monumentali. Una commedia grottesca in cui i protagonisti sono il disegno e il black humor dell’esordiente Eva Daffara, vincitrice della Borsa di studio della fondazione Tuono Pettinato 2024.

Beccogiallo

Non è successo ancora niente di Niccolò Targhetta – gennaio

Una raccolta di storie corrosive, un concentrato di cinica ironia per esorcizzare con un sorriso le nostre insicurezze più profonde tratta dal blog di grande successo Non è successo niente.

Un libro per riscoprire una delle figure più alte dell’impegno civile italiano del Novecento: quella di Danilo Dolci, sociologo, educatore, attivista della nonviolenza, soprannominato “il Gandhi italiano” insieme con Aldo Capitini.

La biografia del genio toscano, firmata da Francesco Fioretti, maestro del giallo storico, e da Ernesto Anderle, disegnatore di graphic novel, seguitissimo sui social network.

Un grande affresco storico scandito da spirali fatali, fra intensi momenti di amicizia e tenerezza, raffinate visioni geometriche e un messaggio contro l’imperialismo di ieri e di oggi.

Il primo fumetto di Graphic Anatomy, nuova collana a fumetti di divulgazione scientifica dedicata agli organi più importanti del corpo umano. Il focus di questo libro, basato su interviste a pazienti, è di dare non solo una prospettiva biomedica, ma riflettere sulla malattia e l’impatto sul mondo sociale della persona coinvolta.

La vita straordinaria di Kamaran Najm, il primo fotoreporter di guerra iracheno e fondatore di “Metrography”, la prima agenzia indipendente del Paese, che diventa testimonianza universale della forza dell’umanità di fronte alla devastazione, impreziosita da disegni che donano una nuova vita a ricordi e fotografie.

Dalla blogger di Watch me Jiggle e giornalista del Corriere.it, Eva Cabras, un saggio irriverente sulla grassofobia: dalla rappresentazione dei corpi grassi nel cinema e nelle serie TV all’ossessione per diete, fitness e “prova costume”. Con i disegni di Chiaralascura, autrice di Queeranta.

In occasione dei 50 anni dalla morte che cadranno nel 2026, la biografia a fumetti dell’autrice più venduta di sempre in libreria.

La vicenda di Patrice Lumumba, rivoluzionario congolese, rivive in questa biografia a fumetti attraverso le sue stesse parole, raccolte nelle sue lettere, nelle sue poesie e in quelle trascritte dai suoi diversi e famosi discorsi pubblici.

Il racconto della rivolta delle comunità indigene e contadine contro il governo peruviano di Dina Boluarte che ha portato alla scoperta delle pratiche di sterilizzazione forzata delle comunità condotta dal governo Fujimori dal 1990 al 1999.

Dieci storie. Dieci attivisti, donne e uomini, che ogni giorno lottano per i diritti umani in un mondo che scivola sempre di più verso l’autoritarismo.

di Laura Cappon e Gianluca Costantini Dieci storie. Dieci attivisti, donne e uomini, che ogni giorno lottano per i diritti umani in un mondo che scivola sempre di più verso l’autoritarismo. Schliemann. La Scoperta di Troia di Emiliano Barletta e Chiara Raimondi

Rizzoli Lizard

I cugini Meyer di Vittorio Giardino – marzo

Max Fridman, l’agente segreto creato da Vittorio Giardino, torna dopo quasi vent’anni con una nuova avventura.

di Vittorio Giardino – marzo Max Fridman, l’agente segreto creato da Vittorio Giardino, torna dopo quasi vent’anni con una nuova avventura. Tutto sotto controllo di Eliana Albertini – aprile

Nora ha trentaquattro anni e, dopo aver raggiunto l’apice del controllo nella sua vita, si convince di aver perso tutto. Messa da parte l’ossessione di poter gestire qualsiasi cosa, compreso l’amore, la protagonista si abbandona al caos immergendosi nella perdita, nei sogni, nella casualità, nella follia.

Il castoro

Tessa presidente di Susanna Mattiangeli e Kanjano – marzo

Tessa Tartassa, la nuova Presidente del Consiglio dei Ministri, scoppia di energia, idee e passione politica. Ma è solo una bambina! Un fumetto che parla con passione, profondità e originalità di politica e infanzia.

Quando Maya scopre che il suo papà si sta trasferendo in città, lontano da lei, parte per una incredibile avventura insieme al timido Eli e al quasi invisibile dinosauro rosa e blu Pioppo. Un graphic novel sulla forza dell’immaginazione e il coraggio dei bambini.

Il nuovo capitolo della saga di Elettra, una nuova avventura piena di sogni, paure, amicizia e… danza!

Una storia potente sulla violenza di genere e sulla forza femminile.

Maya è all’ultimo anno delle medie e deve prendere una decisione importante: cosa fare dopo? Tra prime cotte, litigi e sogni, un racconto di crescita e confronto tra generazioni.

L’avventura di cinque adolescenti inviati nello spazio per analizzare le loro reazioni fisiche e psichiche, ma anche personali

di Davide Morosinotto e Beatrice Galli – ottobre L’avventura di cinque adolescenti inviati nello spazio per analizzare le loro reazioni fisiche e psichiche, ma anche personali Del buio non ho paura di Silvia Vecchini e Sualzo – novembre

Il ritorno di una delle coppie più amate del fumetto italiano con una storia potente ed emozionante. Leo, cresciuto in una casa famiglia, cerca di fare i conti, grazie a amici e presenze inaspettate, con un passato drammatico e un futuro pieno di speranza Leo è cresciuto in una casa famiglia.

Panini Comics

L’anello dei ratti di Leo Ortolani

Una miniserie del creatore di Rat-Man che promette umorismo e avventura

di Leo Ortolani Una miniserie del creatore di Rat-Man che promette umorismo e avventura Gorgonia di Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta

Il mito di Perseo e Medusa reinterpretato in formato webtoon e in chiave boys’ love.

Add editore

Diritto al malessere di Sasha de Maria – aprile

Un graphic novel parzialmente autobiografico che esplora i temi della neurodivergenza, della disabilità, dell’accettazione di sé e dell’altro, del malessere psicologico come condizione socialmente diffusa che troppo spesso viene ignorata o che generadiscriminazione, il tutto rappresenttato con un’estetica che guarda al passato, mescolando ASCII Art e Pixel Art.

Gallucci Balloon

Gabotteo e Palloncino: La notte della nuvola vivente di Lorenzo Mo’ – marzo

Nel secondo capitolo della serie, Gabotteo e Palloncino decidono di aiutare una nuvola vivente che terrorizza la città, bruciando tutto ciò che tocca, ma che in realtà è solo in cerca di amicizia.

Mitja vive su un’isola nel Triangolo delle Bermuda, popolata da mutanti e creature strane. La sua vita cambia quando una navicella si schianta sulla spiaggia e incontra un dio amichevole. Una storia che esplora diversità e la ricerca del proprio posto nel mondo.

La biografia grafica di Yayoi Kusama, l’artista che ha trasformato paranoia e ossessioni in opere visionarie e colorate. Dall’infanzia travagliata ai successi a New York, tra rivoluzione hippie, incontri con Andy Warhol e il ritorno in Giappone, il graphic novel esplora una vita di creatività, dolore e riscatto.

Sir Edmondo sogna di diventare un cavaliere osannato, ma la sua goffaggine lo rende lo zimbello di tutti. Quando il terribile Mela Marcia si finge suo scudiero con intenzioni poco nobili, i due si ritrovano in un’avventura medievale surreale e ricca di humor, tra nonnine assassine, donzelle da salvare ed elfi aziendali.

Elisa, soprannominata “Stronzetta” dal papà, torna con nuove storie che mescolano ricordi d’infanzia e riflessioni sul quotidiano. In questo secondo volume, le tavole autoconclusive affrontano temi che vanno dallo stress sul lavoro alle mutande misteriosamente scomparse, fino alla più grande discoteca del mondo.

In your face comix

Born Dead di Dast – primavera

Un uomo, fuggito dal suo destino, si ritrova catapultato in un mondo sconosciuto, dove il mito del buon selvaggio è ancora vivo e pulsante. Un’avventura epica che celebra il potere del sogno come rifugio dalla crudele realtà.

Una raccolta di dieci storie brevi a fumetti, tra il grottesco e il surreale, storie di morte, laboratori clandestini, cannibalismo e violenza.

Don e Mick sono due rapinatori e vengono mollati dal loro driver, nel bel mezzo di una rapina. Nella fuga vengono a loro volta derubati dal mutante conosciuto come il Ratto, e devono affrontare il terribile sottosuolo per recupereare il bottino.

Un omaggio ai supereroi anni ‘90, dove un gruppo di peculiari eroi deve affrontare le manovre occulte di Doc Doomsday e il suo misterioso “gioco” the Harsh Dome, in uno scontro dove tutto non è quello che sembra.

Green Moon Comics

Il mostro di Firenze – Al di sopra di ogni sospetto di Paolo Cochi e Marco Perugini – settembre

Le ultime e inedite indagini del documentarista Paolo Cochi, sceneggiate e disegnate da Marco Perugini (Morgan Lost, Samuel Stern), esplorano nuove piste su uno dei serial killer più famosi d’Italia, mescolando cronaca nera e storia italiana fatta di depistaggi e bugie.

di Antonio Russo e Massimiliano Veltri – settembre Dracaena di Margherita Meneguzzi – novembre

di Margherita Meneguzzi – novembre Bingo Crepuscolo di Francesca Perillo e Stefano Cardoselli – novembre

di Francesca Perillo e Stefano Cardoselli – novembre Burton #1 di Lucio Perrimezzi, Tommaso Destefanis, Antonio Mlnaric – ottobre/novembre

Saldapress

Macbeth – Una storia di orrori di Stefano Ascari e Simone D’Armini – gennaio

Una riscrittura in chiave gotica, horrorifica e oscura del Macbeth di William Shakespeare.

NPE Editore

Martin Mystère – Questioni di famiglia di Alfredo Castelli, Sergio Toppi – marzo

Martin Mystère è alle prese con un nuovo curioso enigma da risolvere. Una travolgente avventura frutto dell’alchimia perfetta tra due grandi artisti: Sergio Toppi, che firma con la sua unica storia disegnata per «Martin Mystère», e Alfredo Castelli, geniale creatore della serie. Un’esperienza visiva e narrativa unica nel panorama fumettistico italiano.

Un viaggio attraverso la poliedrica produzione di uno dei più grandi illustratori contemporanei, un caleidoscopio di immagini che immergono in un universo visivo unico, dove fotografia, disegno e pittura si fondono in un’alchimia digitale.

Barta

Io sono El Uali. La rivolta di sabbia dei Saharaui di Gianluca Diana e Luca Ralli – primavera

Una biografia del «Che Guevara» dei saharaui, che unì in un popolo come tutti gli altri le tribù del deserto.

Una biografia che omaggia il poeta Sergio Corazzini, morto giovanissimo nel 1907, attingendo a citazioni di opere, difficilissime da trovare, i cui frutti sono germogliati fino al nostro oggi, e che furono salvifico antidoto al dannunzianesimo imperante.

Diabolo

Il Curatutto. Emorragia di Louseen Smith – aprile

Il primo capitolo di una trilogia teen drama e thriller con elementi horror e fantasy, ambientato negli Stati Uniti in tre decenni diversi, fra gli anni ’90 e oggi.

Torna in una nuova forma Materia Degenere, il progetto che mette in dialogo una nuova generazione di autrici con le voci storiche del fumetto italiano.

di autrici varie – maggio Torna in una nuova forma Materia Degenere, il progetto che mette in dialogo una nuova generazione di autrici con le voci storiche del fumetto italiano. Il pendio bianco. Storia sociale dello sci a fumetti di Manuel Riz – ottobre

Un’operache ripercorre con precisione, ironia e spirito critico la storia dello sci, dalla preistoria a oggi, attraverso coloratissime tavole dal sapore vintage e underground.

Canicola

Babbo dove sei? di Francesca Ghermandi – marzo

Una figlia racconta suo padre attraverso un fiume di ricordi senza filtri e edulcorazioni che prendono forma in parole, disegni, fumetti.

Un racconto di avventura e inclusione di una bambina di città tra igloo, famiglie di pescatori e grandi prove di crescita da affrontare.

Attraverso un racconto che amalgama la narrazione weird fantasy, il body horror e il manga slice of life, gli autori creano una narrazione unica, misteriosa, oscura e affascinante

Un ibrido tra musica e fumetto il cui primo progetto coinvolgerà l’illustratore Daniele Castellano che ha lavorato in relazione all’album Flowers Are Blooming In Antarctica di Laura Agnusdei.

Renoir

Don Camillo a fumetti 24 – Il sangue non è acqua di Davide Barzi, Werner Maresta, Francesco Petronelli, Elena Pianta e Luca Salvagno

In questo volume, l’esordio di Diario clandestino 1943-1945, l’opera scritta da Guareschi durante la prigionia in un campo di concentramento tedesco, disegnato da Luca Salvagno.

Leviathan Labs

Kappa di Massimo Rosi, Ramiro Borrallo, Isabel Moreno e Tobias Meier – gennaio

I kappa sono yokai dispettosi, maliziosi e incontrarli potrebbe essere un problema… possono limitarsi a fare dei dispetti, ma anche rapire bambini o addirittura molestare donne umane. Tuttavia, non tutti i Kappa sono malvagi. Alcuni sono capaci di parlare il giapponese e abbastanza intelligenti da praticare giochi quale lo shogi o il sumo per sport. Possono anche stringere amicizia con esseri umani in cambio di doni e offerte, alle volte lanciate in acqua nei luoghi considerati “infestati” dai kappa.

Un volume che raccoglie gli spillati del Leviathan Verse dedicato a Savitch, pilota caduto durante una furiosa guerra aliena nei cieli e il cui cervello viene inserito in un corpo cibernetico in dotazione alla polizia di Mosca.

Un volume che raccoglie gli spillati del Leviathan Verse dedicato a Black Bat, un antieroe che si muove in una metropoli marcia e corrotta.

La maggior parte dell’umanità è caduta vittima di una terribile piaga che l’ha trasformata in locuste giganti. Mentre questi insetti consumano la terra, i sopravvissuti non infetti lottano per rimanere in vita.

Dopo la sua morte, un’opprimente figura materna torna sotto forma di una creatura mostruosa, infestando la casa lasciata in eredità al figlio e alla sua famiglia, che si ritrovano in un incubo di vampirismo e body horror.

Le Voilier

Matteo contro lo spettro autistico di Giuseppe Sansone – aprile

In occasione della giornata mondiale dell’autismo, il primo volume della collana di fumetto terapeutico “Salvagenti”

Adattamento del Purgatorio di Dante

Il Seguito ideale de “L’isola del tesoro di Stevenson”

Allagalla

Il diario di Adelaide di Gianfranco Manfredi,Marta De Vincenzi e Alessandro Ravera

Una graphic novel inedita dedicata ad Adelaide Agliette e al processo di Torino nell’anniversario della morte.

L’ultimo volume della raccolta integrale delle avventure del simpatico ragazzino indiano creato da Claudio Nizzi e Lino Landolfi.

Un volume che raccoglie la serie poliziesca scritta da Ottavio De Angelis per l’Eternauta all’inizio degli anni Novanta. Ai disegni Rodolfo Torti e Corrado Mastantuono.

Ristampa della breve serie cult di fantascienza di Roberto Olivo e Bruno Brindisi.

Saggio dedicato al grande sceneggiatore italiano.

Comicout

Graphic Journalist. Manuale per il reporter con la matita di Claudio Calia – marzo

Un manuale pratico e teorico sul graphic journalism, che partendo dalla storia del reportage a fumetti fornisce strumenti e metodologie per creare narrazioni documentate e coinvolgenti.

Un viaggio attraverso le protagoniste femminili e le autrici nei fumetti italiani del Corriere dei Piccoli dal 1908 agli anni Sessanta. Ricco di tavole illustrate, il volume esplora il ruolo della donna nella società e nel fumetto, tra bambine buffe, ragazze energiche e le prime fumettiste.

